Website Kejati Jabar Diretas, Terdengar Lagu Plesetan "Pok Ame Ame"

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Website resmi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat https://kejati-jabar.go.id diduga terkena serangan hacker atau peretas. Website tersebut tidak dapat menampilkan berbagai informasi tentang kejaksaan seperti biasanya.

Website Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu berubah jadi hanya menampilkan tulisan "Black Illusion Security" dengan tulisan kode di bawahnya, "SPEEDY-03 - x404.hz - JBRXXX - MHR27 - Mr W4N 1D - CON7EXT".

Tulisan yang muncul selanjutnya adalah sebuah pesan dalam bahasa Inggris, "Nothing Message. Nothing Saved. Nothing is Impossible. Nothing Secure. Nothing Anything. Only GOD can Stop Me. Remember US - Yes, Im a Criminal. My crime is that of coriosity," Kalimat terakhir tersebut merupakan kalimat yang sering muncul pada tampilan websita yang diretas atau terkena virus.

Rangkaian kalimat tersebut memiliki arti, "Tanpa pesan, tanpa ada yang tersimpan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang aman, tidak ada apapun. Hanya Tuhan yang dapat menghentikan saya. Ingatlah kami. Ya, saya seorang kriminal. Kejahatan saya adalah rasa ingin tahu."

Website Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu pun memperdengarkan lagu plesetan "Kolam Susu" dan "Pok Ame Ame" yang dinyanyikan seorang bocah pengamen. Lagu plesetan tersebut sempat viral melalui media sosial karena plesetannya mengkritisi kehidupan sosial di Indonesia saat ini.

Pihak Kejaksaan Tinggi Jabar pun mengaku belum mengetahui jika situs resminya www.kejati-jabar.go. id diretas oleh pada Selasa (22/5/2017) dan belum bisa berjalan normal. "Belum tahu. Nanti saya cek, terima kasih informasinya," tutur Kasi Penkum Kejati jabar Raymond Ali ketika dihubungi melalui telepon selulernya. (sam)