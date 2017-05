Sejuta Lebih Netizen Sukai Foto-foto Pertunangan Raisa-Hamish

JAKARTA, TRIBUNJABAR.CO.ID - Netizen langsung heboh begitu foto pertunangan penyanyi Raisa Andriana (26) dan aktor Hamish Daud (37) diunggah di media sosial.

Sampai-sampai, jutaan warganet membanjiri akun Instagram pelantun "Terjebak Nostalgia" itu, @raisa6690.

Ini terlihat dari dua foto yang Raisa unggah sehari setelah acara lamarannya, Senin (22/5/2017).

Pantauan Kompas.com, sebanyak 1.028.433 warganet menghadiahkan "like" untuk foto pertama yang ia pajang.

Padahal, gambar itu hanya memperlihatkan tangan Raisa dan Hamish yang berpegangan.

"With a ring in his hand, he asked me to be his home. He asked for my love to be the foundation of our future. My arms to be the ones he returns to after every adventure. No more questioning, no more insecurities. Just me & him, on a crazy journey forever. And of course I said yes," tulis Raisa pada keterangan foto.

Para "penyuka" itu terus bertambah dalam foto berikutnya. Di mana memerlihatkan Raisa dan Hamish duduk berdampingan dan saling berpandangan seraya tersenyum.

Ada 1.207.543 warganet yang memberi "like" pada foto berjudul "My fiance" itu. Sejumlah selebritas juga ikut mengucapkan selamat dan doa kepada pasangan yang tengah dimabuk asmara tersebut.

"Congratulationss you two am supeeer happy for you @raisa6690," tulis akun @dewisandra.

"Congratulations Raisa and Hamish!!! tulis akun marshanda99 diikuti oleh @lunamaya.