Nyari Lowongan Kerja? Nih STP NHI Bandung Gelar Job Fair Diikuti 50 Perusahaan

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID- Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung kembali menggelar International Tourism and Hospitality Grand Recruitment Internship and Career Centre (ICC).

The 11th International Tourism and Hospitality Grand Recruitment 2017 dengan tema “Digitally Connected To Wonderful Tourism” ini akan berlangsung pada tanggal 23 dan 24 Mei 2017 di DOME STP NHI Bandung, Jalan Dr Setiabudhi No 186 Bandung.

Ketua STP NHI Bandung, Dr Anang Sutono, CHE mengatakan, acara bursa kerja ini diselenggarakan setiap tahun oleh unit ICC, dan dirancang untuk memfasilitasi pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan latar pendidikan mereka.

Tidak hanya memfasilitasi lulusan STP NHI Bandung, tetapi juga membuka kesempatan bagi pencari kerja pada umumnya, karena lowongan pekerjaan yang tersedia dalam job fair ini tidak hanya terbatas pada pariwisata, hotel dan travel tetapi juga meliputi finance, IT, communication, design, mechanical/engineering, personal assistant, sales and marketing, dan lain-lain.

"Berbagai perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata, hotel, resorts, airline, theme park, travel agent, cruise lines, retail, dan lain-lain ikut serta dalam acara tahunan ini," katanya di Kampus STP Bandung, Senin (22/5/2017).

ICC adalah unit kerja non-profit di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung yang didirikan pada tanggal 2 Oktober 2015, yang juga merupakan gabungan dari Unit Praktik Kerja Nyata (PKN) dan Professional Development Centre (PRODEC). ICC didirikan sebagai pusat layanan satu atap untuk mahasiswa yang akan melaksanakan internship dan para lulusan yang akan mencari pekerjaan.

Menurutnya, Grand Recruitment tahun ini diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari dalam dan luar negeri di antaranya ACE Hardware, Aerofood ACS, Agung Podomoro Land, Bandung International Convention Centre, Clubmed International, CTI, Fairmont Jakarta, Lion Air, Grand Aston Hotel, HARRIS Hotel, Hilton Al Hamra Golf & Beach Resort, Hilton Al Hamra Residence, Hilton Bandung, Hilton Ras Al-Khaimah, Holland America Line, Mahadya Group, Mandarin Oriental Jakarta, Panorama Tour & Destination, PT. DAFAM Hotel Management, Ritz Carlton Jakarta, Pacific Place, Shangri La Hotel Jakarta, TRANS Luxury Hotels, Waldorf Astoria Ras Al-Khaimah, dan lainnya yang menyediakan lebih dari 15.136 lowongan kerja yaitu 1048 tingkatan posisi manajerial, 911 penyelia dan 12.144 entry level/rank and file, termasuk 33 posisi bagi penyandang disabilitas, dengan penyedia lowongan kerja terbanyak masih pada bidang Hospitaliti.

"Kegiatan Grand Recruitment ini diharapkan dapat mendukung target zero unemployment untuk alumni STP NHI Bandung dan membantu masyarakat umum dalam memperoleh pekerjaan, dalam rangka menghadapi era digitalisasi pariwisata dengan maraknya penggunaan teknologi digital," katanya. (tif)