Ini Kendaraan Hatchback Pertama dengan Power Sunroof

KIA All New Rio dengan power sunroof

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID- Sunroof adalah istilah generik yang digunakan untuk menyebut panel yang ada di atap mobil. Biasanya hanya mobil-mobil mewah yang memiliki panel yang dapat membuat udara dan cahaya masuk ke dalam kabin mobil. Namun KIA Siloam Motor membuat gebrakan baru dengan melengkapi KIA All New Rio dengan power sunroof. Dengan fasilitas tersebut, KIA All New Rio menjadi kendaraan hatchback (mobil compact dengan dua lajur kursi penumpang dan pintu bagasi yang menyatu dengan kaca belakang) satu-satunya yang dilengkapi dengan power sunroof.

"KIA All New Rio hadir dengan interior lebih luas, modern dan berkelas. Dilengkapi power sunroof menjadikan mobil ini sebagia satu-satunya yang punya sunroof di kelasnya. KIA All New Rio juga dilengkapi sun shade yang menambah tampilan dan style berkendara," kata Harry Yanto Sales & Marketing Development Manager PT KIA Mobil Indonesia pada acara peluncuran KIA All New Rio di Istana Plaza Bandung Jalan Pasir Kaliki, Sabtu (20/5/2017).

Kelebihan lain dari kendaraan ini di kelasnya adalah struktur body. KIA All New Rio generasi keempat ini telah menggunakan 48% advance high strength steel (AHSS) dan press-hot-stamped. Ini semua memberikan perlindungan pada penggunanya jika terjadi kecelakaan. Selain itu, KIA All New Rio juga dilengkapi dengan dual airbag, static bending light serta side impact beam untuk fitur keselamatan.

"Fitur-fitur ini yang membuat KIA mendapatkan peringkat tinggi untuk keselamatan," katanya.

Ia mengatakan, KIA All New Rio mengusung mesin Kappa 1.4 L dual CVVT yang menghasilkan tenaga maksimum 100 ps pada 6.00 rpm dan torsi maksimal 133.3 Nm pada 4.000 rpm. Dengan mesin ini, kendaraan ini menawarkan performa berkendara yang tinggi, hemat bahan bakar, ketahanan atau durability yang lebih baik dan suara mesin yang luas. (tif)