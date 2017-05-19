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VIDEO TEASER - Detik-detik Korban Keempat Ditemukan, 5 Santri Tenggelam di Pantai Rancabuaya
KORBAN keempat dari lima santri Pondok Pesantren Hidayatullah ditemukan di Pantai Cilayu, Rancabuaya, Kabupaten Garut, pukul . . .
TRIBUNJABAR.CO.ID - KORBAN keempat dari lima santri Pondok Pesantren Hidayatullah ditemukan di Pantai Cilayu, Rancabuaya, Kabupaten Garut, pukul 04.55, Kamis (18/5/2017).
Tim SAR menemukan korban di pinggir Pantai Cilayu.
Kasi Ops Kantor SAR Jawa Barat, Harsono, mengatakan korban keempat yang ditemukan atas nama Wisnu Dwi Airlangga (16).
Satu korban yang belum ditemukan yakni Saefullah Abdul Aziz (16) yang berasal dari Bandung. (*)
Selengkapnya, baca koran TRIBUN JABAR, edisi Jumat (19/5/2017).
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Penulis: dic
Editor: ddh
Sumber: Tribun Jabar
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