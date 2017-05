Ternyata Ini Pesan Kematian Chris Cornell Eks Audioslave di Konser Terakhir

TRIBUNJABAR.COM -- Vokalis Chris Cornell (52) mengakhiri penampilannya bersama Soundgarden di Fox Theatre, Detroit, Rabu (17/5/2017), dengan sebuah lagu tentang kematian.

Ia membawakan lagu milik Led Zepplein, "In My Time of Dying", seperti dilaporkan CNN.

"In my time of dying, I want nobody to mourn/All I want for you to do is take my body home," begitu sepenggal liriknya yang dinyanyikan Cornell.

Artinya, "Saat kematianku, aku tak ingin orang menangisiku, aku hanya ingin jasadku dibawa pulang."

Beberapa jam setelah turun panggung, Cornell ditemukan tak bernyawa kamar hotelnya di di MGM Grand Detroit.

Hasil otopsi menunjukkan Cornell meninggal akibat bunuh diri dengan cara gantung diri.

Polisi mendatangi kamar hotel Cornell setelah mendapat panggilan darurat 911. Ketika mereka tiba di sana, Cornell sudah tidak bernyawa.

Cornell meninggalkan seorang istri dan dua anak mereka yang berusia 12 tahun dan 11 tahun. Cornell juga memiliki anak perempuan berusia 16 tahun dari pernikahan sebelumnya. (*)