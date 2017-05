Ini Fitur-fitur Canggih Tiga Produk Baru Chevrolet

Seorang jurnalis yang mengikuti test and ride Chevrolet tengah berfoto disamping satu produk teranyar Chevrolet, yakni The All New Chevrolet Trail Blazer, di Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu, Lembang, Jumat (19/5/2017)

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Sales and Network Director PT GMI, Donald Rachmat mengatakan, The All New Blazer menghadirkan beberapa fitur yang pertama kali hadir untuk SUV premium di Indonesia.

Fitur tersebut, kata dia, atara lain Remote Start dan Remote AC, dengan mesin yang memiliki spesifikasi untuk bahan bakar solar B20. Tak hanya itu, dengan diperkenalkannya Centrifugal Pendulum Absorber (CPA) torque converter di tipe 2.5L VGT, getaran dan kebisingan The AllNew Trail Blazer pun berkurang.

"Teknologi ini sering ditemukan di mobil penumpang diesel kelas premium. CPA torsi converter membantu mengurangi suara bising pada mesin dan getaran dengan membatalkan getaran torsi pada driveline yang biasanya terasa di kabin," kata dia saat konferensi pers di Trizara Resort Lembang, Jumat (19/5).

Keuntungan lainnya dari CPA, kata dia, adalah kemampuannya untuk mengaplikasikan perubahan kalibrasi transmisi sehingga memungkinkan adanya perbaikan bahan bakar yang lebih ekonomis dan kenyamanan berkendara.

Menurut Donald, The All New Trail Blazer juga menawarkan kenyamanan kepada pelanggan dengan jaminan perawatan selama tiga tahun, termasuk suku cadang, oli dan biaya servis. The All New Trail Blazer tersedia dalam dua trim, LT dan LTZ. Yakni LT 2.5L Duramax Diesel with VGT dan LTZ 2.5L Duramax Diesel with VGT.

"Ada enam warna untuk memenuhi selera konsumen. Yaitu Black Meet Kettle Metallic, Pull Me Over Red solid, Switchblade Silver Metallic, Satin Steel Grey Metallic, Auburn Brown and Summit White," katanya.

Sementara itu, Product Planning and Program Manager GMI, Rowan S Suhendy menambahkan, The All New Chevrolet Trax hadir dengan dikemas dengan teknologi, fitur keamanan dan fitur-fitur premium lainnya. The All-New Chevrolet Trax hadir dengan harga yang terjangkau.

"SUV yang sedang digemari ini hadir dengan desain interior dan eksterior yang lebih segar dan modern, fitur konektivitas unggulan, sistem infotainment terbaru serta tambahan fitur premium guna memastikan Trax untuk tetap menjadi kendaraan yang dapat bersaing disegmennya," kata dia.

Rowan menambahkan, The All New Trax tersedia dalam dua trim, LT dan LTZ. Yakni, Trax1.4 L Turbo LT dan Trax1.4 L Turbo LTZ. Trax lanjut dia, akan tersedia dalam tujuh warna yang menarik: Abalone White, Switchblade Silver Metallic, Black Meet Kettle Metallic, Son of A Gun Grey, Pull Me Over Red, Burning Hot, Liquor Brown.

Chevrolet Training Academy Manager, Aninditi Ajireswara mengatakan, produk ketiga terbaru dri Chevrolet, The All New Chevrolet Spark, hadir dengan desain terbaru yang lebih stylish. Desain tersebut menjadikan penampilan Spark lebih menonjol di jalanan, dengan teknologi dan fitur keamanan terbaik dikelasnya.

Dengan tampilan luar lebih atletis, kata dia, The All New Chevrolet Spark menawarkan interior yang luas dan modern termasuk sistem infotainment terbaru MyLink yang kompatibel dengan Apple CarPlay dan Android Auto.

"Spark tersedia hanya dalam satu trim saja. Yaitu Spark 1.4 LTZ. Tapi ada tujuh pilihan warna yaitu Black Meet Kettle, Summit White, Switchblade Silver, Pull Me Over Red, Mystic Violet, Splash Blue, and Mint My Mind," katanya.(raw)