Eks Vokalis Audioslave Chris Cornell Meninggal Dunia

Artis musik Chris Cornell, yang dikenal sebagai vokalis band Soundgarden dan Audioslave, meninggal dunia di usia 52 tahun.

Chris Cornell

Juru bicaranya, Brian Bumbery, mengatakan Cornell meninggal beberapa jam setelah tampil bersama Soundgarden di Detroit pada Rabu (17/5/2017).

Kepada Associated Press, Bumbery menambahkan istri dan keluarga Cornell sangat terkejut dengan kematian mendadak rocker tersebut.

Sejauh ini belum ada keterangan tentang penyebab kematian Cornell.

Pria kelahiran Seattle pada 1964 itu dikenal memiliki rentang suara mencapai empat oktaf.

Dia membentuk band Soundgarden bersama gitaris Kim Thayil dan bassist Hiro Yamamoto pada tahun 1984.

Namun baru pada album ketiganya, Badmotorfinger (1991), band tersebut mulai dikenal lebih luas.

Lagu-lagu dari album itu, seperti "Jesus Christ Pose", "Rusty Cage", dan "Outshined" menjadi sering diputar di radio-radio musik rock alternatif.

Tiga tahun kemudian, lagu-lagu Soundgarden dari album Superunknown diputar di radio-radio mainstream.

Dalam album itu terdapat lagu-lagu seperti "Spoonman", "Black Hole Sun", "My Wave", dan "The Day I Tried to Live".