Chevrolet Kenalkan 3 Produk Teranyarnya di Bandung, Coba Deh 5 Keunggulannya!

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Di tahun 2017, Chevrolet Indonesia menambah tiga produk teranyarnya. Produk teranyarnya tersebut kemudian dikenalkan di Bandung setelah sebelumnya dikenalkan di Jakarta, Medan, dan Surabaya. Tiga produk tersebut yakni All New Chevrolet Trail Blazer, All New Chevrolet Trax dan All New Chevrolet Spark.

Chevrolet Indonesia pada Jumat (19/5) memberikan kesempatan tiga produk terbarunya dengen berbagai pilihan warna untuk dikenalkan lebih dekat kepada masyarakat Bandung. Pengenalan tersebut dilakukan dengan melibatkan puluhan jurnalis cetak, online, dan elektronik.

Untuk menjajal lima pilar keunggulan produknya, yakni di aspek desain performa, teknologi, kenyamanan dan keselamatan ketiga produknya puluhan jurnalis tersebut melakukan test and ride di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

External Affair and Communication PT General Motor Indonesia (GMI), Yuniadi Hartono mengatakan, penambahan toga peoduk teranyar dari Chevrolet tersebut mempertegas upaya GMi untuk selalu memberikan konsumen pengamalan berkendara kelas dunia. Tentunya dengan kelengkapan fitur-fitur yang inovatof di setuap produk teranyarnya.

"Pada tahun lalu kami hanya memiliki tiga produk saja. Yaitu Captiva, Trax dan Orlando. Namun penjualan ternyata begitu meningkat di Indonesia," ujarnya saat konferensi pers di Trizara Resort Lembang.

Refleksi tahun lalu misalnya, tambah Yuniadi, penjualan mengalami peningkatan hingga 43 persen dari tahun 2015. Sehingga, Chevrolet semakin percaya diri menambah produknya di tahun 2017 dengan enam model produk. Ditambah All New Chevrolet Colorado yang dilincurkan di Indonesia Motor Show Februari 2017 di Jakarta.(raw)