800 Atlet Taekwondo Ikuti Piala Gubernur Jabar Open di Arcamanik

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Sebanyak 800 atlet taekwondo dari berbagai daerah di Jawa Barat berlaga dalam kejuaraan Taekwondo Gubernur Open di GOR Laga Tangkas, SPORT Jabar, Arcamanik, Jalan Pacuan Kuda, Kota Bandung, Jumat (19/5/2017).

Menurut Ketua Umum Pengprov Taekwondo Indonesia Jabar, Benny R Gautama, kejuaraan tersebut dibagi kategori usia.

"Prakadet kelahiran 2008-2006, kadet 2005-2003, junior 2002-2000," ujar Benny di sela pertandingan.

Benny mengatakan, kejuaraan Piala Gubernur Open ini sangat dibutuhkan untuk jam terbang para atlet dan regenerasi atlet.

"Sebab ada atlet kita yang masuk masa pensiun dan harus digantikan atlet-atlet baru yang potensial," ucap Benny.

Menurut Benny, untuk mengahadapi Pekan Olahraga Nasional 2020 di Papua harus terus dipersiapkan.

"Kaderisasi sangat mutlak diperlukan, selain itu harus ada second line atau third line yang betul-betul siap gantikan senior," kata dia.

Benny menjelaskan, pada PON XIX di Jabar mampu meraih 12 emas, maka PON selanjutnya, harus bisa lebih dari 12 emas.

"Untuk mempertahankan raihan medali pada PON Papua, kita ikut di beberapa kejuaraan, try in dan try out," ujar Benny.

Dari kejuaraan-kejuaraan yang diikuti tersebut, dikatakan Benny, dilakukan penyaringan atlet.

"Dari situ mungkin ada bibit atlet baru dan potensial yang bisa dipoles, termasuk dari hasil-hasil kejuaraan nasional. Mudah-mudahan bisa dipertahankan," ujar dia. (cc)