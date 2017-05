Pelatih Persib Ungkap Rencana Melepas, Cole Bicara Soal Mentalitas

TRIBUNJABAR.CO.ID - Marque player Persib Bandung yang satu ini, Carlton Cole, masih belum dipandang positif, terlebih di kalangan pemerhati sepakbola.

Kemarin, Selasa (16/5/2017) muncul pemberitaan di media online yang menyebutkan Persib sudah ada rencana untuk melepas pemain yang pernah memperkuat klub di liga Inggris di antaranya Chelsea, Aston Villa, dan West Ham United.

Kabar tersebut diberitakan SuperBall.id, "Inilah Alasan Lain Persib Bandung Mau Lepas Carlton Cole di Putaran Kedua Liga 1".

Disebutkan bahwa Pelatih Persib Bandung Djadjang Nurdjaman (Djanur) mengungkap alasan lainnya soal rencana melepas Carlton Cole di putaran kedua Liga 1.

Selain masalah fisik yang tak kunjung membaik dan belum mencetak gol, Djanur menyebut bahwa Persib sedang krisis penyerang.

Di hari yang sama, Cole juga mengunggah foto dan komentar di akun instagramnya, @iamcarltoncole12.

Foto yang diunggahnya adalah sebuah foto sosoknya yang sedang berkeringat seperti sedang sibuk dan tetap bersemangat berlatih.

Sementara komentar yang ditulisnya adalah, I'll overcome anything, that's my mentality . . . (Saya akan mengatasi apapun, itulah mentalitas saya. . .)," tulisnya.

Namun apakah komentar itu ada hubungannya dengan kondisi saat ini Cole di Persib atau tidak, belum bisa dipastikan.

Karena selain tidak komentar lebih lanjut dari Cole, juga unggahan foto dan komentar itu belum ada netizen yang mengomentari. (*)