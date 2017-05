Bukan John Mayer, Ternyata Rendy Pandugo Penyanyi Lagu I Don't Care yang Biasa Kamu Dengar di Radio

TRIBUNJABAR.COM -- Artis musik Rendy Pandugo (31) mengatakan bahwa singel pertamanya, "I Don't Care", mendapat tanggapan positif dari para pendengarnya.

Bagi orang yang pertama kali mendengar lagu I don't care pasti akan mengira bahwa ini adalah lagunya John Mayer.

Guys ternyata bukan ya, sekali lagi ini adalah lagu karya anak bangsa kita yaitu Rendy Pandugo.

Yups, pada single pertamanya tersebut, Rendy mengaku memang banyak terinspirasi dari John Mayer.

Terbukti dengan beat dan chord-chord yang ia gunakan pada lagunya tersebut.

Mau lihat buktinya? Berikut videonya:

Lyric I Don't Care:

[Verse 1]

I don't need to stay when you're away

I don't need to stay when you walk away

I don't need to move when you're in my way

I don't need to see what we are today

[Pre-Chorus]

I don't wanna stay up late just to hold you

I don't wanna do what we used to do

Oh I don't care

[Chorus]

I don't even know why we're trying

I don't even care just to ask

'Cuz baby don't you know that we're dying

I don't be sad, and it's over

But I don't care