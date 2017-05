51.961 Calon Mahasiswa Bersaing Masuk PTN Via Jalur SBMPTN

BANDUNG,TRIBUNJABAR.CO.ID - Penyelenggaraan Ujian Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Bandung (SBMPTN) di panitia lokal (panlok) 34 Bandung pada Tahun 2017, diikuti oleh sebanyak 51.961 peserta. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari dua sub panlok, yaitu 47.861 (sub panlok Bandung) dan 4.100 (sub panlok Tasikmalaya)

Sekretaris Eksekutif I panitia lokal 34 Bandung, Asep Gana Suganda mengatakan, para peserta tersebut akan mengikuti ujian di 57 sektor, 249 lokasi di wilayah Kota Bandung, dan 2477 ruangan, dengan melibatkan 4954 orang pengawas.

"Dari 249 lokasi pelaksanaan ujian SBMPTN, 108 diantaranya merupakan institusi pendidikan, yang tersebar di 35 SMP negeri & swasta, 47 SMA negeri & swasta, dan 19 Perguruan Tinggi Negeri, swasta dan lembaga pendidikan di kota Bandung. Sedangkan di Sub Panlok Tasikmalaya hanya melibatkan 7 institusi yaitu SMA dan perguruan tinggi," ujarnya kepada para wartawan saat sesi jumpa pers pelaksaan SBMPTN di Gedung Labtek 5 ITB, Jalan Ganesha Nomor 10, Kota Bandung, Selasa (16/5/2017).

Para peserta SBMPTN 2017 di panlok 34 Bandung, lanjut Asep akan mengikuti ujian dengan dua sistem pelaksanaan, yaitu Paper Based Test (PBT) dan Computer Based Test (CBT) dengan total peserta 49.506. Dengan rincian pembagian 45.506 di sub panlok Bandung dan 4000 peserta di sub panlok Tasikmalaya.

Sedangkan untuk data peserta yang mengikuti CBT berjumlah 2.455, dengan rincian 2.355 peserta (sub panlok Bandung) dan 100 peserta (sub panlok Tasikmalaya)

Dalam kesempatan yang sama, Asep menambahkan pelaksaan Ujian SBMPTN 2017 selain diikuti oleh para peserta reguler, tetapi juga diikuti oleh para peserta berkebutuhan khusus sebanyak 16 peserta, dengan rincian 6 orang Tuna Rungu/Tuna Wicara, 7 peserta Tuna Netra, dan 3 orang Tuna Daksa.

"Para peserta berkebutuhan khusus, tentunya kami fasilitasi di dalam sebuah ruangan ujian dengan sekat pembatas dari masing-masing peserta. Serta para peserta tersebut pun disertakan para pendamping untuk menuliskan jawaban yang dipilih," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Panlok 34 Bandung, Arry Bainus mengungkapkan guna mengantisipasi adanya kecurangan dalam pelaksanaan ujian SBMPTN 2017, pihak panitia telah melakukan pengamanan sejak sebelum persiapan pelaksanan ujian digelar. Termasuk para peserta akan dilakukan pengecekan baik administrasi maupun pemeriksaan fisik sebelum memasuki ruang ujian.

"Jadi bagi peserta yang kedapatan melakukan kecurangan dan diketahui oleh pengawas secara langsung, maka akan langsung di diskualifikasi kepesertaannya," ujar Arry.

Arry juga menyampaikan, pihak panitia memberikan toleransi bagi para peserta yang datang terlambat dengan maksimal tengat waktu selama 30 menit setelah pelaksanaan ujian dimulai. (Dd)