Menikmati Menu Bancakan dengan Suasana Kampung Halaman ala Hotel Selama Ramadan

TRIBUNJABAR.CO.ID - KULINER Indonesia seolah tak habis dikulik. Kekayaan beragam hidangan dan cita rasa yang khas dari seluruh penjuru Nusantara, membuat penggemarnya "selalu ingin pulang". Di tengah maraknya varian kuliner berkelas dunia, hidangan ala Nusantara tak tergantikan.

Demikian halnya dengan Best Western Premier La Grande Hotel yang juga ingin melestarikan kuliner Indonesia. Khusus menyambut Ramadan, Best Western Premier La Grande Hotel menyajikan cita rasa tradisi, mulai dari kudapan yang ramah di kantong, hingga hidangan yang asik disantap dengan banyak teman.

Pranajaya, F&B Manager Best Western Premier La Grande Hotel, mengatakan, menu khas Indonesia yang dapat dinikmati bersama keluarga dan teman-teman, promo dengan cita rasa Sunda tersaji apik dalam paket menu bancakan daun tuang raoseun. Hidangan ini menyajikan makanan dengan alas daun pisang.

"Daun pisang ini memang menggantikan piring, namun memang sesuai konsep, yakni bancakan. Daun pisang ini tidak saja sebagai alas, tapi mengajak tamu yang datang untuk makan bersama-sama dalam satu wadah. Ya, di daun pisang ini," kata Pranajaya di Best Western Premier La Grande Hotel, Kamis (11/5).

Menurutnya, bancakan daun tuang raoseun sengaja diluncurkan menjelang bulan Ramadan. Hal ini pas dengan moment Munggahan atau berkumpul bersama menjelang Ramadan, sebagai salah satu tradisi yang biasa dilakukan oleh orang Sunda.

Paket menu bancakan daun tuang raoseun, ini terdiri dari nasi uduk, tahu goreng, tempe goreng, ayam goreng, ikan peda goreng, urap sayur, lalapan ketimun dan tomat, serta dilengkapi dengan sambal kecap, sambal terasi, dan kerupuk. Bukan hanya itu, ada tambahan es teh manis atau teh panas sesuai keinginan pemesan.

"Sajian ini untuk paket 4 pax. Namun kalau ingin paket 8 pax atau lebih bisa ditambahkan daging gepuk," katanya.

Adventa Pramushanti, Marketing Communications Manager, Best Western Premier La Grande Hotel, mengatakan, menu bancakan daun tuang raoseun, dapat dinikmati mulai harga Rp 250.000 untuk 4 orang. Tersedia juga untuk pesanan lebih dari 4 orang.

"Selain mengangkat cita rasa tradisi, hal ini juga merupakan bentuk partisipasi kami untuk produk lokal dan juga lingkungan, yakni dengan berkurangnya penggunaan bahan baku impor", ujar Adventa.

Selain itu, Anda yang ingin menikmati suasana bulan suci di kampung halaman, bisa mempertimbangkan dulu penawaran menarik di Parador Hotels dan Resorts Group.

Ataria Hotel Gading Serpong menawarkan paket Ramadan dengan harga mulai Rp 550 ribu net per malam. Fasilitas yang didapat meliputi menginap satu malam di kamar Superior, santap sahur untuk dua orang, takjil untuk dua orang, menu buka puasa buffet Rp 120 ribu per orang, dan hadiah instan untuk minimal menginap dua hari. Periode menginap di hotel tersebut berlaku pada 25 Mei hingga 24 Juni.

"Di Atria Hotel Gading Serpong ada Bancakan Ramadan. Dengan Rp 185 ribu nett per orang, Anda bisa menikmati berbagai sajian makanan Indonesia, tepatnya di Mezzanine Restaurant," ujar Pramita Sari Corporate, Director of Communications Parador Hotel, di Tjendana Bistro, beberapa waktu lalu. (tif/ee)

Paket Menu Bancakan

- Nasi uduk

- Tahu dan tempe goreng

- Ayam goreng

- Ikan peda goreng

- Urap sayur

- Lalapan ketimun dan tomat

- Sambal terasi dan kecap

- Kerupuk

All You Can Eat untuk Sahur dan Buka

DI Atria Residences Gading Serpong, Anda juga bisa menikmati paket Ramadan mulai harga Rp 865 ribu per malam 25 Mei hingga 24 Juni. Fasilitas yang akan didapat adalah menginap di One Bedroom, sahur untuk dua orang dan menu buka puasa dua orang. Paket lainnya yang bisa dinikmati adalah Bancakan Ramadan dengan harga Rp 185 ribu per orang di Bianco Sapori D'Italia.

Atria Hotel Gading Serpong selama Ramadan juga menawarkan buffet all-you-can-eat untuk sahur dan buka puasa, kamar sharing, dan takjil dengan tarif Rp 450 ribu per orang. Selain itu, paket Ramadan Seribu Rasa pun bisa dinikmati dengan pilihan menu all-you-can-eat seharga Rp 120 ribu per orang. Dengan membayar untuk 10 orang, Anda akan mendapat menu untuk 11 orang. (ee)