"Bandung Teu Paduli" Jadi Trending Topic di Tweeter, Reaksi Bobotoh Terhadap Aksi Lilin di Bandung

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Hastag "BandungTeuPaduli" atau Bandung Tidak Perduli menjadi trending topic di tweeter pada hari Minggu (14/5/2017) ini.

Hastag ini merupakan reaksi dari bobotoh Persib Bandung terhadap aksi solidaritas penyalaan 1.000 lilin di depan Gedung Sate Bandung, Sabtu (13/5/2017) malam.

Aksi penyalaan lilin untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu, bertepatan dengan pertandingan tim Persib Bandung melawan Semen Padang pada Liga 1 yang disiarkan di televisi. Di halaman Gedung Sate saat itu kebetulan digelar nonton bareng pertandingan Persib versus Semen Padang.

Reaksi bobotoh semakin panas setelah muncul twit dari simpatisan Ahok yakni dari netizen berakun @sydsalesman dengan cuitan "sayup2 Indonesia Raya di Bandung - Jawa Barat! (dikepung loudspeaker yg sengaja dipasang & siarkan pertandingan Persib).

Kontan saja cuitan tersebut menuai kecaman dari bobotoh yang memang banyak menggelar acara nonton bareng di berbagai tempat.

"Udah gosah ngurus urusan ibukota, atau urusan lainnya. Lagi Nobar ganggu kesenangan warga Bandung aja #NoOffence," cuit akun @officialvpc.

"Jadi salah kalo disana ada nobar @SydSalesman aksinya di Ibu Kota dong bukan disini ," tambah @officialvpc lagi

Reaksi serupa diungkapkan akun @persib_addict."Itu acara apaan? Berpuluh pulun tahun Persib udah ada. Nah situ baru kali ini aja nyoo lilin udh rempong sendiri. "

Minggu (14/5/2017) pagi kemudian muncul hastag "BandungTeuPaduli"

"Bandung is culture 1933, Bandung is Blue and White #BandungTeuPaduli #AhokerKurang Piknik" tulis akun Rafly Ramadhan

"Hanya Allah SWT dan Adzan yg bisa memberhentikan Persib" #BandungTeuPaduli, kata akun Lyanidia. (san)