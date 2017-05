PT TAM Gelar Test Drive New Agya Bersama Rekan Media

PT Toyota Astra Motor (TAM) menggelar kegiatan test drive new Agya dengan mengundang para rekan media nasional dan lokal untuk dapat merasakan kelincahan dan kenyamanan mengendarai new Agya, Jumat (12/5/2017).

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - PT Toyota Astra Motor (TAM) menggelar kegiatan test drive new Agya dengan mengundang para rekan media nasional dan lokal untuk dapat merasakan kelincahan dan kenyamanan mengendarai new Agya, Jumat (12/5/2017).

Kegiatan dimulai dari Stasiun Bandung yang terletak di Jalan Kebon Kawung pukul 09.00 wib, para rombongan dari Toyota dan media pun berangkat menuju Sejiwa Cafe yang terletak di Jalan Progo, Kota Bandung dengan mengendarai new Agya.

Tribun Jabar pun mendapatkan kesempatan untuk merasakan kelincahan, kenyamanan, dan kecepatan dari new Agya. Dari kegiatan test drive kali ini di Bandung, TAM membawa sebanyak enam unit new Agya untuk dikendarai para rekan media. Sesampainya di Sejiwa Cafe, para rombongan peserta pun mendapatkan pengarahan terkait new Agya mulai fitur eksterior yang terbaru hingga fitur interiornya.

Area Manager Jawa Barat PT TAM Dicky Zulkarnaen, mengaku sangat berterima kasih kepada para rekan media yang selama ini telah mendukung Toyota baik di Bandung, Jawa Barat, maupun nasional.

Menurutnya, sekitar 50 persen kontribusi penjualan Toyota berada di Jawa Barat dan secara nasional, kata Dicky, Jawa Barat memberikan sekitar 16-17 persen kontribusi.

"Kita masih lead (memimpin) marketnya sebanyak 35 persen hingga bulan Maret. Kami berharap hal ini dapar terus dibina sampai akhir tahun 2017. Dan kami miliki beberapa produk baru, salahsatunya New Agya," kata Dicky saat memberikan pengarahan di Sejiwa Cafe.

Usai mendapatkan briefing dari pihak TAM, rombongan pun kemudian melanjutkan ke agenda selanjutnya, yakni menuju Taman Musik yang terletak di Jalan Belitung. Dalam kegiatan test drive new Agya kali ini, Toyota mengambil tema "Have Fun Go Max". (ff)