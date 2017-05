New Agya Lincah Lewati Jalanan Menanjak, Menurun, dan Berlubang di Bandung

Puluhan jurnalis yang terdiri dari media nasional maupun lokal di Kota Bandung mendapat undangan dari PT Toyota Astra Motor (TAM), untuk menjajal produk terbaru Toyota, yakni New Agya, Jumat (12/5/2017).

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Puluhan jurnalis yang terdiri dari media nasional maupun lokal di Kota Bandung mendapat undangan dari PT Toyota Astra Motor (TAM), untuk menjajal produk terbaru Toyota, yakni New Agya, Jumat (12/5/2017).

Jumat pagi pukul 09.00 Wib, para rombongan jurnalis nasional pun tiba di Stasiun Bandung dari pemberangkatan Stasiun Gambir. Di halaman parkir Stasiun Bandung pun tampak berjajar mobil-mobil New Agya dengan berbagai varian warna, seperti kuning, merah, hitam, dan putih. Sebanyak enam unit mobil New Agya siap dijajal merasakan kontur Jalan Kota Bandung dan Bandung Barat.

Keenam unit Agya tersebut, terdiri dari satu unit berkapasitas mesin 1000 cc manual dan sisanya kapasitas mesin 1200 cc. Mesin Agya berkapasitas 1200 cc terdapat dua rupa yang dibawa, yakni tiga unit matic dan dua unit manual.

Para rombongan test drive pun kemudian memiliki berbagai agenda, dengan memulai di Taman Musik yang terletak di Jalan Belitung untuk mengisi kegiatan permainan antarjurnalis yang telah dibagi kelompok menjadi enam kelompok.

Di Taman Musik, para jurnalis itu dari masing-masing kelompoknya mempertunjukan kebolehan dalam berjoget jalanan atau biasa dikenal dengan breakdance, kegiatan tersebut pun berlangsung hingga menjelang salat Jumat. Usai salat Jumat, para rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju agenda selanjutnya, yakni menuju Lawang Wangi, Bandung Barat dan Mulberry Hill di Maribaya.

Kontur jalan menanjak, menurun, dan kondisi jalan yang rusak di kawasan Bandung Barat, membuat produk dari Toyota (New Agya) pun tertantang. Area Manager Jawa Barat PT TAM, Dicky Zulkarnaen, menyebut bahwa Toyota new Agya hadir dengan kategori mobil low cost green car (LCGC). Dari tampilan, New Agya memiliki perubahan dari desain eksterior dan interior mengusung gaya muda dan tetap terlihat gagah.

Selain itu, dari segi mesin new Agya tak hanya miliki kapasitas 1,0 L, tetapi terdapat kapasitas 1,2 L. Lalu, dari sisi interior, ujar dia terdapat perubahan di tempat duduk yang memberi kesan semi bucket, serta adanya kedap suara, karena ada penambahan penyaring suara, sehingga membuat suara dari luar tidak terlalu bising.

Manager Dealer Technical Support, Didi Ahadi, juga mengungkapkan engine dari new Agya yang berkapasitas 1000 cc kini dilengkapi dengan VVT-i (variable valve timing with intelligence), serta terdapat penambahan abs (anti-lock braking system), guna saat pengereman dapat terasa lebih nyaman.

"Kini new Agya lebih mengutamakan pada kelebihan tenaga (power), drivebility (kelincahan) dan brake (pengereman) yang lebih mantap, dengan tujuan dapat memenuhi keinginan penggunanya, yaitu kaum muda," ujarnya dengan didampingi Gandhi Ahimsaputra, sebagai produk knowledge TAM, di Lawang Wangi disela makan siang.

PT TAM, lebih lanjut Didi menyebut menawarkan keamanan (safety) pada penumpangnya dengan adanya side belt tiap bangkunya, serta adanya kantung udara di bagian depan untuk produk New Agya.

"Kami gunakan kunci khusus untuk New Agya yang tidak dapat diduplikasi, seperti adanya alarm mobilizer, sehingga aman dari pencurian. Lalu, kami juga sediakan headrest di tiap bangku bagian belakang, agar penumpang pun nyaman. Inilah keunggulan dari new Agya yang kami utamakan dengan paling lengkap di kelasnya," ujar Didi.

Produk knowledge TAM, Gandhi Ahimsaputra, menambahkan dari sisi eksterior desain New Agya memberikan kesan tegas, tapi dapat advance-nya. Selain itu, Gandhi juga memberikan alasan terkait pemilihan warna kuning sebagai warna yang lebih diutamakan. Menurutnya, warna kuning memberikan nuansa baru dan lebih berani, serta memberi kesan mobil tersebut spesial.

"Kami melihatnya kuning ini lebih mewakili jiwa muda dan lebih ekspresif, karena termasuk warna ceria," ujarnya. (ff)