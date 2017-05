Essien Ketahuan Tukang Jail - Tak Sadar Unggah Foto Sendiri, Alat Jailnya Tertangkap Kamera

TRIBUNJABAR.CO.ID - Michael Essien, sang marquee player di skuat Persib ini semakin ramai dibicarakan warga Indonesia, khususnya para suporter Persib alias bobotoh.

Pemain kelahiran Accra, Ghana tersebut sejak resmi membela panji Persib di Liga 1 musim ini pun langsung ramai dibicarakan, terutama di media sosial, karena memiliki rekam jejak begitu spektakuler.

Kini pemain gelandang bertahan yang pernah bela klub-klub besar seperti Chelsea dan Real Madrid itu semakin ramai dibicarakan karena aksinya masih mampu menunjukkan sebagai mantan pemain bintang dunia.

Tak hanya aksinya di lapangan yang mampu mengangkat Persib dan citra persepakbolaan Indonesia, pemain yang mendapat sebutan Bison itu juga ternyata suka bercanda saat latihan bersama skuat Persib.

Hal itu terungkap ketika menyaksikannya latihan bareng Persib di Acamanik.

Ternyata dia suka jail kepada rekan-rekan setimnya saat latihan menggunakan karet gelang.

Sesuai fakta yang terjadi, aksi jailnya itu bahkan juga ditujukan kepada sang asisten pelatih.

Essien pun tak menyadari kalau aksinya berhasil direkam pencintanya saat menyaksikan latihan.

Si Bison yang kerap mengunggah foto momen-momen yang disukainya di akun Instagramnya, @iam_ess pun sepertinya tak sadar mengunggah foto saat membawa alat untuk menjaili teman-temannya, yakni karet gelang.

Di akun instagramnya, Essien mengunggah foto saat jalan bareng Vladimir Vujovic alias Vlado. Bersama foto itu dia yang menuliskan pesan, "with the big man himself "Vlado" @vladoluna3 . . . #Persib."