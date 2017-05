Lagi-lagi Kalah, Persija Jakarta Kembali Jadi Korban Troll, Kali Ini Lebih Galak!

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fauzie Pradita Abbas

TRIBUNJABAR.CO.ID -- Persija Jakarta mengakhiri lawatannya ke Stadion Surajaya dengan kekalahan.

Klub berjuluk Macan Kemayoran itu kalah 0-1 dari Persela Lamongan dalam lanjutan Liga 1, Rabu (10/5/2017).

Bek Persija Willian Pacheco (kiri) membayangi pemain Persela dalam laga Liga 1 di Stadion Surajaya, Lamongan, Rabu (10/5/2017).

Gol semata wayang Ivan Carlos pada menit ke-31 menjadi petaka untuk Persija.

Dengan hasil yang mengecewakan ini Persija terpaksa berada di papan bawah klasemen sementara Liga 1.

Dalam 5 pertandingan yang sudah bergulir, Persija hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri dan 3 kali kekalahan.

Hal ini membuat Persija menjadi bahan Troll para netizen.

Tak hanya bahan troll, namun netizen pun banyak mengomentari hasil negatif yang didapat oleh Persija.

Reaksi Netizen:

ugialmansyah: the special one dah hattrick kalahnya.

mochfitroh31: Gengsian dia mah di gedein... Kalau jelek bilang jelek jangan gengsi dong.

fatur4610I: ya sedikit" out sedikit" out pdhl baru awal musim,bingung ama the jak nih.

wijayavvb23: kasian persija d troll mulu,, ayo bangkit macann.

rizkonabdillah: Bully terus aja biar Persija bangkit daripada disanjung mulu tuman ntr. #GuePersija.

aditianfrmnsyh: Persija betah banget di goa haha. (*)