Pendaftaran Online SBMPTN 2017 Resmi Ditutup

Laporan Cipta Permana

BANDUNG,TRIBUNJABAR.CO.ID - Pendaftaran online Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2017 resmi ditutup Selasa, 9 Mei 2017 pada pukul 16.00 WIB kemarin. Panitia Lokal 34 Bandung mencatat sebanyak 51.699 peserta yang sudah mendaftar dan memiliki Kartu Tanda Peserta untuk melaksanakan ujian SBMPTN 2017 di Panlok 34 Bandung.

Sub Bidang Humas Panitia lokal 34 Bandung, Sony Nulhakim mengatakan, jumlah peserta yang terdaftar SBMPTN 2017 terdiri dari 47.599 peserta di sub panlok Bandung dan 4.100 peserta di sub panlok Tasikmalaya.

"Ujian Tertulis SBMPTN 2017 akan dilaksanakan pada hari Selasa, 16 Mei 2017," ujarnya melalui rilis yang diterima Tribun, Selasa (9/5) malam.

Panitia mengimbau kepada peserta agar dapat melihat lokasi ujian pada H-1 sebelum hari pelaksanaan ujian. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya kesalahan dalam pelaksanaan

"Disarankan peserta memeriksa lokasi ujian setelah pukul 13.00 WIB. Oleh karena itu, panitia mengimbau kepada semua peserta, untuk mengetahui dengan pasti lokasi ujiannya. Panitia juga mengimbau peserta untuk memastikan beberapa hal terkait kepastian lokasi ujian mulai dari memeriksa rute kendaraan umum, jalur terdekat menuju lokasi ujian, hingga mengetahui jalur-jalur alternatif menuju lokasi ujian," ucapnya.

Selain itu, lanjut Soni, bagi peserta berkebutuhan khusus, dan telah menyelesaikan pendaftaran sebelumnya memilih panlok Bandung, wajib melapor bersama pendamping untuk mengisi surat pernyataan ke Sekretariat Panlok Bandung paling lambat Rabu, 10 Mei 2017.

Dia menyebut persyaratan yang harus dibawa oleh peserta dengan kebutuhan khusus saat melapor adalah kartu ujian, pas foto 4x6 cm 2 (dua) lembar yang sama dengan foto di kartu ujian. Sedangkan persyaratan yang harus dibawa oleh pendamping yaitu identitas diri asli (Kartu Tanda Penduduk/ Kartu Mahasiswa) dan 2 (dua) lembar fotokopi atau salinannya, serta pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

"Panitia Lokal Bandung mencatat sudah ada 20 peserta SBMPTN 2017 yang memerlukan fasilitas khusus, dan diantaranya 8 peserta berkebutuhan khusus tersebut sudah melapor ke sekretariat Panlok Bandung. Dengan demikian, masih ada 12 peserta berkebutuhan khusus yang belum melapor ke Panlok 34 Bandung. Untuk itu panitia menghimbau agar segera melapor sebelum lewat batas waktu yang ditentukan yaitu Rabu, 10 Mei 2017," ujarnya. (dd)