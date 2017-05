Ini Reaksi Carlton Cole Lewat Instagram Setelah Sering Disebut Jelek dalam Setiap Aksinya

TRIBUNJABAR.CO.ID - Sejak bergabung dengan skuat Persib Bandung, Carlton Cole belum menunjukkan performa yang baik di lapangan.

Hal ini kerap mengundang komentar miring dari sejumlah bobotoh maupun pengamat.

Sebagai satu di antara marquee player yang didatangkan ke Indonesia, aksi-aksinya belum berhasil membuat pencita sepak bola tertarik.

Padahal sebelumnya, Cole mendapat sambutan hangat dari bobotoh sejak munculnya kabar resmi mulai bergabung di tim Persib Bandung.

Bahkan foto-foto yang diunggah di akun instagramnya yang lama, @cctwelve12, hanya dikomentari bernada bercanda. Padahal satu di antara foto yang diunggahnya pada 21 Juli 2015 silam itu ada foto yang menampilkan tatto bertuliskan 'Sex, Drugs & Carlton Cole'.

Namun kini, tak sedikit bobotoh yang memberi komentar negatif mengingatkan aksinya di lapangan belum terlihat bagus.

Melihat semua itu, rupanya Cole pun tidak tinggal diam. Dia membuat akun instagram baru yang bernama @iamcarltoncole12.

Di akun barunya yang baru mengunggah 9 foto, dia berusaha menunjukkan dirinya kepada publik bahwa dirinya sedang berusaha berubah menjadi lebih baik.

Foto pertama yang diunggahnya seminggu lalu adalah foto saat di ruang ganti sambil menuliskan pesan,"Persib Day!".

Foto kedua masih di lokasi sama dengan pesan, "Good result today! . . . I hope to make a good impression when I am up to speed. Working hard in training everyday (Hasil bagus hari ini! . . . Saya berharap bisa membuat kesan yang baik saat saya bisa bermain cepat. Bekerja keras dalam setiap latihan)".