Sheila Marcia Sudah Boleh Tinggalkan Rumah Sakit, Tapi Nasib Temannya Belum Jelas

Setelah menjalani perawatan selama empat hari di Rumah Sakit Medistra, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Sheila Marcia (27) akhirnya diizinkan pulang.

"Iya, hari ini (sudah boleh pulang). Ini lagi saya urusi administrasinya," kata Erie, manajer Sheila, saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (9/5/2017).

Namun, Erie tidak menjelaskan pertimbangan pihak dokter yang mengizinkan Sheila bisa kembali ke rumahnya.

"Yang jelas selesai urusi administrasi, Sheila sudah bisa pulang," ucap Erie.

Erie juga belum memberikan penjelasan mengenai dua teman Sheila lainnya, Melodya Vanesha dan Daut L, yang sudah diizinkan pulang atau belum oleh pihak rumah sakit.

Namun pada Senin (8/5/2017) malam, Sheila sempat mengunggah sebuah foto di media sosial instagramnya @itssheilamj bersama Melodya Vanesha.

"Miss your smile.. Ayooo besok kamu bangun ya @itsvanezz .. Promise me my wikidiiiii ....," tulis Sheila dalam kolom captionnya.

Diberitakan sebelumnya, kondisi Sheila Marcia memang sudah dikabarkan membaik setelah bersama kedua rekannya, Melodya Vaneha dan Daut L, mengalami kecelakaan.

Sheila bersama dua rekannya itu mengalami kecelakaan di Ruas Tol Dalam Kota dari arah Grogol ke Cawang, tepatnya di seberang Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (6/5/2017) subuh.

Saat kecelakaan, mobil Honda Jazz yang dikendarai oleh Vanesha dan ditumpangi oleh Sheila serta Daut L, menabrak truk di depanna, yang kemudian menabrak pembatas jalan.