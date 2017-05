Persib Menang - Essien Berbaju Koko dan Berpeci Serta Ucapkan Alhamdulillah, Netizen: Mualaf?

TRIBUNJABAR.CO.ID - Michael Essien, sang marquee player di skuat Persib ini mengungkapkan rasa syukurnya setelah berhasil membuat Persib Bandung menang 1-0 atas Persipura Jayapura pada partai Liga 1 Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (7/5/2017).

Kemenangan itu ditentukan oleh gol penalti Essien pada menit ke-57. Total, gelandang asal Ghana tersebut sudah mencetak dua gol selama berkarier di Persib.

Gol Essien berdampak krusial karena Persib pun naik ke puncak klasemen berbekal sebelas poin dari lima laga. Mereka unggul satu angka atas PSM Makassar dan Arema FC, yang baru menjalani empat laga.

Tapi yang kini tampak lebih 'krusial' adalah penampilan dan ungkapan rasa syukurnya itu.

Ungkapan rasa syukurnya itu dituangkan dalam akun instagramnya, @iam_ess. Dia juga mengunggah foto dirinya bersama bek Persib, Achmad Jufriyanto di ruang ganti serta ucapan kebahagiaan atas kemenangan Persib.

Tampilan Essien membuat netizen bertanya-tanya. Apakah Michael Essien beragama Islam? Pertanyaan ini kini sedang ramai memenuhi akun pribadinya itu.

Pasalnya Essien mengucapkan Alhamdulillah dan tampilan di fotonya mengenakan baju koko serta berpeci.

"Another 3 points tonight...well done boys...Praise be to God "Alhamdulillah" . . . #PersibBandung . . . #Bobotoh . . .(Tiga poin lagi malam ini. Kerja bagus, teman-teman. Segala puji bagi Tuhan, Alhamdulillah . . . #PersibBandung . . . #Bobotoh . . .)," tulis Essien di akun Instagram miliknya.

Sejumlah netizen pun langsung mengomentarinya. Berikut beberapa komentarnya:

nindinperwira: Alhamdulillah

sansandyy_: Mantapppp

rafif3346: Uwa haji bisson

mayavikerz: Subhanallah gantengnyaa



andifaizal12: @iam_ess msuk islam?

hiiamoy: Subhanallah ternyata kang essien muslim . . . .



fanisa_rd33: You mualaf?

alim_jrx@iam_ess moslem kah?

rianmarloandreaAllah huakbar , your moslim @iam_ess ?

Hingga unggahannya itu diberitakan sudah 63.699 akun yang me-likes.