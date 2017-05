Kamu Masih Ingat Soundtrack Kick And Rush Liga Primer Inggris Tahun 2002-2003? Ini Dia Lagunya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fauzie Pradita Abbas

JABAR.TRIBUNNEWS.COM -- Pecinta sepakbola Liga Inggris apakah kamu masih ingat soundtrack Kick and Rush Premier League pada musim 2002-2003?

Yups, biasa dalam jingle iklan kita dengar namun kita tidak tahu siapa penyanyinya dan judul lagunya apa.

Nah, ternyata soundtrack pada Kick and Rush Premier League musim 2004-2005 tersebut adalah lagu dari FC Allstars dengan judul lagu Football Is Life (Come On England).

Berikut videonya:

Reaksi Netizen:

Gaga Imut: teringat masi jaman nya alan smith di ManUtd hahahaha.

Dewa Prama: Finally found this song again.

ery sinaga: always remind me about football....match in TV.

rori sipahutar: Kalau lagu ini udah maen artinya ibu-ibu yang kurang senang bola kaki otomatis menyingkir dari depan TV.

Adhi Rizky Putra: Dewa Prama lagu yang jadi teman setia jomblo tahun 2000an pas nonton Primership league.