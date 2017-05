Asyik, Hanya Rp 5 Ribu Bisa Makan Sepuasnya Hari Ini di Kampus UPI

Salah satu kudapan di Culinary Taste of Indonesia, cincau berwarna merah. Cincau ini dibuat dari daun cincau dan buah bit.

Bagi mereka yang belum makan siang. Tak ada salahnya merapat ke acara festival kuliner bertajuk Culinary Taste of Indonesia di gedung BPI Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Rabu (3/5/2017) ini.

Disini pengunjung bisa menikmati kemeriahan festival tersebut dengan mengikuti All You Can Eat. Seperti namanya, di acara ini setiap pengunjung bisa menyantap makanan apapun yang tersedia di festival tersebut.

"Untuk menarik massa, kami mengadakan sebuah acara namanya All You Can Eat. Pengunjung bisa makan sepuasnya dengan hanya membayar Rp 5 ribu saja," kata Ketua Pelaksana Culinary Taste of Indonesia, Alifya Azhar, saat ditemui di gedung BPU UPI, Rabu (3/5/2017).

Di acara all you can eat, menu-menu makanannya meliputi pizza oncom, getuk cokelat, es kuwut, lobi-lobi, dan mi titi. Menu tersebut dibuat langsung oleh mahasiswa Pendidikan Tata Boga UPI.

"Masyarakat bisa langsung datang ke gedung BPI untuk ikut All You Can Eat mulai pulul 14.00 sampai selesai. Pukul 13.00 peserta sudah boleh masuk," katanya.

Selain mendukung program pemerintah, festival tersebut juga bertujuan memperkenalkan dan mempopulerkan kembali makanan lokal.

"Banyak orang yang kurang tertarik dengan makanan lokal padahal makanan lokal itu murah, banyak dan mudah ditanam dan juga mudah dikreasikan," ujarnya.

Pada acara yang digagas oleh mahasiswa Pendidikan Tata Boga UPI inijuga digelar acara makan ikan bagi murid Sekolah Dasar (SD).

"Kami turut mendukung program pemerintah. Di festival ini kami mengajak 250 siswa SD untuk makan ikan. Ini juga bersinggungan dengan program Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung yakni Gemar Makan Ikan," ujar Alifya Azhar.

Di festival tersebut, para siswa SMK juga mendapat wadah untuk berkreasi dengan mengikuti lomba lomba cipta menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Sebanyak 14 SMK sekota Bandung tercatat berpartisipasi dalam lomba tersebut.

Lomba cipta B2SA tersebut juga sejalan dengan program pemkot Bandung dalam menghasilkan pangan yang bergizi seimbang dan aman.

"Teknisnya peserta menciptakan resep makanan berbasis makanan lokal semenarik mungkin," ucapnya. (ee)