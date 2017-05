Orang Tua Jangan Khawatir Kalau Bocah Tiba-tiba Jadi Tantrum

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Frustrasi dan mengamuk tak terkendali adalah arti dari kata tantrum yang umum dilakukan anak.

Belum stabilnya emosi anak dan belum mampunya ia mengenali emosi dan mengungkapkannya dengan tepat membuat tingkah lakunya tak terkendali.

Kesal dan bingung, dua perasaan ini bercampur aduk dalam benak Ibu ketika tantrum terjadi pada anak.

Namun, Ibu tak perlu merasa gagal menghadapi anak ketika ia tantrum, sebab di balik perilaku itu ternyata ada manfaat yang akan didapat saat mengalami fase ini.

1. Menurunkan stres

Saat menangis, tubuh memproduksi hormon stres yakni kortisol. Setelah menangis, tubuh akan terlepas dari stres.

“Menangis sendiri bukan luka tetapi proses menjadi tidak terluka. Setelah ia merengek dan rewel, suasana hati anak akan jauh lebih baik,” ujar Deborah MacNamara, Ph.D., penulis buku Rest, Play, Grow: Making Sense of Preschoolers (or Anyone Who Acts Like One).

Menurutnya, tidak apa-apa jika Ibu membiarkan anak mengamuk sampai kesedihan dan kemarahannya reda.

2. Semakin sering mengamuk di rumah, ia tidak akan sering tantrum

Ketika anak sering mengekspresikan emosinya di rumah, maka ia akan lebih banyak belajar mengelola emosi.