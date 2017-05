Jokowi Minta Latar Patung Lilinnya Diganti Tiap Bulan

JAKARTA, TRIBUNJABAR.CO.ID - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengaku bangga dengan adanya patung lilin Presiden Jokowi di Museum Madame Tussauds Hongkong. Ia turut mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi terkait pariwisata.

"Kami sangat bangga! Kami kaget-kaget bahagia, dengan statement Presiden Jokowi atas patung 'Presiden Jokowi' itu. Kami sangat bangga, karena beliau dengan bangga menjadi 'bintang iklan' sekaligusendorser Wonderful Indonesia di Museum Madam Tussauds itu," kata Arief saat dihubungi KompasTravel, Selasa (2/5/2017).

Ia menyebut pernyataan Jokowi menegaskan komitmen presiden pada pengembangan pariwisata Indonesia. Apalagi pemilihan tokoh yang dibuatkan patung lilin itu berdasarkan survei, pendapat publik, dan usulan terbuka.

"Presiden Jokowi paling banyak fans-nya, bahkan di atas pemimpin bangsa lain di dunia. Pas meng-endorse Wonderful Indonesia yang juga sedang naik daun di mata dunia," jelasnya.

Menurut Arief, Kementerian Pariwisata semakin optimis dalam mengembangkan pariwisata ketika presiden menaruh perhatian di sektor pariwisata. Sebelumnya, Jokowi meminta untuk menggantibackground patungnya setiap bulan dengan destinasi pariwisata Indonesia.

"Sampai-sampai Presiden punya gagasan background nya diganti setiap bulan dengan destinasi pariwisata Indonesia, Bali, Danau Toba, Borobudur, Raja Ampat, Labuan Bajo, Wakatobi dan lainnya. Luar biasa, presiden kita marketing banget!," tambah Arief.

Museum Madame Tussauds di Hongkong kini memamerkan patung lilin Presiden RI Joko Widodo. Dalam kunjungannya ke Museum Madame Tussauds di Hongkong, Senin (1/5/2017), Presiden menginginkan agar kehadiran patung lilinnya dapat menjadi ajang promosi pariwisata Indonesia melalui gambar di layar lebar yang dapat berubah setiap saat.

"Nanti diganti lagi. Saya minta setiap bulan diganti, bisa Labuan Bajo,Bali, Raja Ampat, Danau Toba, terus diganti background-nya. Ini saya kira bagus untuk promosi pariwisata kita," kata Jokowi dalam siaran pers lewat Kepala Biro Pers Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, yang diterima Antara di Jakarta.

Regional Director Southeast Asia Hongkong Tourism Board (HKTB), Simon Wong, pada acara kampanye "Best of All, It's in Hongkong" di Mal Kuningan City, Jakarta, Rabu (8/3/2017) lalu mengaku optimis patung orang nomor satu di Indonesia tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan Indonesia ke Hongkong.

"Kita bisa lihat Jakarta, di Indonesia, orang-orang bisa berfoto bersama presiden (Jokowi). Tetapi kalau belum pernah berfoto bersaama presiden, orang-orang bisa berfoto saat di Hongkong, tentunya dengan patungnya," tutur Simon Wong. (Wahyu Adityo Prodjo/Kompas.com)