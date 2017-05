Generasi Kelima dari Honda CR-V Diluncurkan di Bandung. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - PT Honda Prospect Motor (HPM) memperkenalkan All New Honda CR-V pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) di Jakarta. Generasi kelima dari Honda CR-V ini kembali diluncurkan di Trans Studio Mall (TSM) Bandung, Selasa (2/5/2017) sore. Kali ini, All New Honda CR-V hadir dengan desain baru yang lebih tangguh sekaligus mewah dengan didukung mesin revolusioner 1,5 liter VTEC Turbo serta varian baru yang menawarkan kapasitas 7 penumpang.

Presiden Direktur Honda Bandung Center , Ang Kok Bin mengatakan tampilan baru pada All New Honda CR-V dengan karakter SUV yang lebih tegas tampak dari dimensi yang lebih besar serta desain fender yang lebih lebar. Tampilan depan All New Honda CR-V ditandai dengan desain baru lampu deoan yang menggunakan Full LED dan dilengkapi dengan LED Daytime Running Light (DRL) serta foglight yang juga menggunakan LED.

"All New Honda CR-V juga hadir dengan desain interior baru yang semakin elegan, dashboard juga dilengkapi dengan meter cluster canggih yang menampilkan berbagai informasi saat berkendara," katanya.

Kelebihan lain, roda kemudi kendaraan ini dilengkapi dengan audio steering switch, handsfree telephone switch, dan cruise control untuk memudahkan pengemudi saar berkendara. Sementara audio video system canggih dengan layar sentuh 9 inch telah dilengkapi berbagai fungsi termasuk smartphone connection, NAVI system, multi angel rearview camera, dan nanoe technologu yang berfungsi menjaga kualitas udara dalam kabin. (tif)