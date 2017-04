All New Honda Scoopy Jajal Jalanan Bandung, Coba Kenali Fitur Barunya!

Ferdy Sukmawidjaja GM Technical Service (kiri), Lerri Gunawan GM Seles Marketing and Logistic (tengah), dan Fenny Hasibuan GM Honda Customer Care Center (kanan) saat berfoto di booth memperkenalkan All New Honda Scoopy di Jalan Braga Pendek, Kota Bandung, Sabtu (29/4/2017).

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku distributor utama sepeda motor dan suku cadang Honda di Jawa Barat menggelar acara Scoopy Day di Jalan Braga Pendek, Kota Bandung, Sabtu (29/4). Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Regional Public Launching All New Honda Scoopy.

Lerri Gunawan General Manager Sales, Marketing & Logistic DAM mengatakan, Kegiatan ini diperuntukan bagi anak-anak muda di Jawa Barat yang memiliki karakter yang sejalan dengan produk All New Honda Scoopy yaitu unik, fashionable, dan modern.

"Acara ini juga diadakan sebagai bentuk apresiasi DAM kepada seluruh komunitas sepeda motor Honda yang tergabung dalam Ikatan Honda Motor Jawa Barat (IMHJB) khususnya komunitas Honda Scoopy, sekaligus untuk mempererat tali silaturahmi antara sesama komunitas sepeda motor Honda dan DAM," katanya di lokasi tasi siang.

Dalam rangkaian Scoopy Day, manajemen DAM bersama dengan perwakilan media cetak maupun online berkeliling kota Bandung untuk memperkenalkan ke warga Bandung dan sekitarnya.

Acara ini dimeriahkan dengan berbagai acara seperti Scoopy Community Gathering, Scoopy Live Painting, Scoopy Photo Competition, Scoopy Game of Skate with Gatot Rosemary serta Music Entertainment dengan bintang tamu Endah n Rhesa serta Sarasvati nanti malam menemani malam minggu warga Kota Bandung.

"Tidak hanya itu kami juga sekaligus mengkampanyekan Safety Riding yang terintegrasi melalui slogan #Cari_Aman kepada para pengendara sepeda motor di Kota Bandung ini," ujarnya.

Sementara itu, terkait produk terbaru All New Honda Scoopy, Lerri mengatakan pihaknya yakin dengan penyematan fitur canggih pada All New Honda Scoopy dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa Barat serta diharapkan semakin memperkuat dominasi pasar skutik Honda di Jawa Barat.

"All New Honda Scoopy hadir dengan beberapa fitur terbaru seperti ban dan velg 12 inch, lampu depan LED Projector yang terintegrasi dengan lampu sein, serta panel meter elektrik hadir dengan panel LCD baru," katanya.

Sementara General Manager Technical Service Ferdy Sukmawidjaja menuturkan bahwa Honda Scoopy mengaplikasikan mesin 110cc eSP (Enhanced Smart Power), sehingga mampu memaksimalkan pembakaran secara efisien dan meminimalisasi gesekan untuk mengurangi resiko energi yang terbuang percuma, serta mengoptimalkan energi yang keluar.

"Teknologi eSP terintegrasi dengan ACG Starter untuk menghidupkan mesin lebih halus tanpa suara, serta menjadi dasar pengaplikasian fitur canggih Idling Stop System (ISS) yang mampu mematikan mesin secara otomatis saat berhenti lebih dari 3 detik dan hanya perlu menarik tuas gas untuk menghidupkannya lagi," tuturnya pada pada saat presskon tadi siang.

Ferdy juga menjelaskan skutik populer Honda ini sangat responsif dengan akselerasi 12,73 detik untuk mencapai 200 m dan bertenaga dengan kecepatan maksimum mencapai 91,3 km per jam (menggunakan alat uji performa). Model ini mampu menyuguhkan konsumsi bahan bakar yang irit di kelasnya mencapai 59 km per liter melalui pengaktifan fitur ISS (metode ECE R40) dengan metode pengetesan EURO 3 (EURO 2 = 61,9 km/liter).

"Sejak diluncurkan pada tahun 2010 hingga sekarang, penjualan Honda Scoopy Series di Jawa Barat telah mencapai di angka penjualan 308.262 unit. Sementara All New Honda Scoopy Series yang baru diluncurkan oleh PT Astra Honda Motor (AHM) akhir bulan Maret 2017 lalu, telah terjual hingga 5.661 unit di Jawa Barat," tuturnya.

Skutik terbaru dari Honda ini memiliki 8 varian warna baru dengan tema Sporty, Stylish dan Playful yang dapat dipilih sesuai dengan gaya unik dari setiap pengendara. Varian baru Playful dihadirkan sesuai tren terkini dengan stripe cute dan warna cerah dengan 3 pilihan warna yakni Playful White Blue, Playful Cream dan Playful White Green.

Varian ini melengkapi varian Sporty menghadirkan tampilan warna yang kuat dan kontras sehingga mampu menarik perhatian dan memberi kesan energik. Varian Sporty tersedia dalam 3 warna yakni Sporty White, Sporty Red dan Sporty Black. Sementara itu, varian Stylish mampu memberikan kesan elegan dengan stripe yang menonjolkan garis bodi serta warna yang kalem. Varian ini tersedia dalam 2 pilihan warna yakni Stylish Matte Brown dan Stylish Black.

"All New Honda Scoopy CBS-ISS dipasarkan dengan harga On The Road (OTR) Bandung Rp 18.100.000 per unit. Kami (DAM) menargetkan All New Honda Scoopy dapat terjual 7.000 unit per bulan di Jawa Barat," kata Larri menutup sesi wawancara. (adv/mud)