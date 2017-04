Sambut Long Weekend, PT KAI Daop 2 Bandung Siagakan KA Tambahan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Mengingat tingginya permintaan Masyarakat terhadap moda angkutan Kereta Api (KA) saat menghadapi liburan panjang di Hari Buruh Internasional yang akan jatuh pada tanggal 1 Mei 2017, PT KAI Daop 2 Bandung kembali menjalankan KA Tambahan Argo Parahyangan relasi Bandung - Jakarta (PP) dan KA Ciremai Tambahan Relasi Bandung – Semarang Tawang (Pp).

“Untuk memenuhi permintaan pelanggan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat , Kami kembali menjalankan KA tambahan Argo parahyangan dan KA Ciremai tambahan “ kata Manager Humas PT KAI Daop 2 BD , Joni Martinus di Kantor PT KAI Daop 2 Bandung, Jumat (28/4/2017).

Adapun jadwal Keberangkatan KA Tambahan Argo Parahyangan tersebut keberangkatan dari Bandung tujuan Jakarta yakni di hari Jumat tanggal 28 April 2017 dengan No KA (10045) pada pukul 22.30 , hari Sabtu 29 april 2017 dengan no KA (10107) berangkat dari stasiun Bandung pada pukul 11.00 WIB , hari Minggu 30 April 2017 dengan No KA (10045) berangkat dari stasiun Bandung pada pukul 22.30 , dan hari Senin 1 mei 2017 dengan No KA (10107) berangkat dari Stasiun Bandung pada pukul 11. 00 wib .

Fasilitas Ka Argo Parahyangan yang sediakan terdiri dari dua kelas yaitu kelas Eksekutif dengan tarif (Rp 100.000 – Rp. 125.000) dan kelas Ekonomi (Rp 80.000) . Untuk kapasitas tempat duduk yang tersedia 400 tempat duduk sampai dengan 520 tempat duduk.

Selain menjalankan KA Argo Parahyangan tambahan, pihaknya juga mengoperasikan Ka Ciremai tambahan yang dijalankan pada hari Sabtu 29 April 2017 relasi Bandung-Semarang dengan No KA (10157) berangkat dari Stasiun Bandung pada Pukul 18.25 wib.

Adapun fasilitas KA Ciremai yang kami sediakan adalah dua kelas yaitu kelas Eksekutif dengan tarif (Rp 260.000) tujuan semarang dan Rp. 160.000 untuk tujuan Cirebon , sedangkan kelas ekonomi dengan tarif (130.000) untuk tujuan Semarang dan Rp.80.000 untuk tujuan Cirebon , dengan kapasitas total 468 tempat duduk.

"Kami berharap dengan dioperasikannya Kereta tambahan ini akan semakin menarik animo masyarakat untuk tetap memilih Kereta api sebagai pilihan utama menikmati perjalanan selama liburan panjang ," katanya.



Kereta Api merupakan salah satu transportasi favorit masyarakat Indonesia untuk berlibur. Selain harga yang relatif lebih murah ketimbang transportasi lainnya, juga perjalanan dengan kereta api juga relatif lebih nyaman dan aman, terbebas dari masalah kemacetan.

Masyarakat yang ingin memanfaatman jasa KA ini bisa memesan atau membeli tiket KA Tambahan tersebut di loket – loket stasiun, website resmi KAI seperti aplikasi KAI Access pada ponsel , website tiket.kereta-api.co.id, Contak center KAI 121, mesin e-kiosk , juga pembelian tiket dapat dilakukan di minimarket , kantor pos, serta channel eksternal resmi lainnya. (tif)