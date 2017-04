Ada Pesta Kuliner dan Gelaran Musik di Trans Studio Mal

Sheila On 7 tampil menghibur penggemarnya pada Anniversary Celebration di Trans Studio Theme Park, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (26/10/2014). (Foto: TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR)

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Selain menyiapkan konser Sheila on7, Sabtu (29/4) malam nanti, Trans Studio juga menyiapkan berbagai acara menarik untuk mewarnai long weekend pengunjung di Kota Bandung.

Menurut Media & Public Relation Trans Studio Bandung, Fanny Karmarani, sebelum menikmati lantunan lagu dari Sheila On 7, parap ngunjung bisa memanfaatkan waktu di area Plaza Trans Studio Mall Bandung yang juga menyuguhkan gelaran SAVOUR MARKET yang diselenggarakan hingga 30 April 2017.

Terdapat food festival dengan berbagai macam aneka jajanan yang menarik untuk dicicipi serta live music, cooking demo dan masih banyak kegiatan seru lainnya .

Untuk semakin memeriahkan liburan di akhir pekan bersama keluarga tercinta, The Trans Luxury Hotel Bandung juga menghadirkan acara Baby and Kids Day Out.

Acara hasil kerjasama Aluxs dan The Trans Luxury Hotel ini menawarkan konsep yang berbeda dari acara keluarga lainnya. Karena selain akan bertemu dengan keluarga artis seperti Gisel dan Gempita, Baby Moonella, dan Luke Evander, pengunjung dapat turut mengikuti berbagai kompetisi untuk buah hati, dan berbagi ilmu dengan parenting community juga doctor spesialis anak.

"Acara ini tidak hanya menawakan keceriaan untuk pengunjung, namun juga berbagi edukasi. Tidak lupa hadirnya berbagai bazaar tenant turut menawarkan keperluan untuk si kecil. Baby and Kids Day Out diselenggarakand di Trans Convention Centre pada tanggal 28 April – 1 Mei 2017 pada pukul 10.00 – 21.00," ujar Fanny. (set)