VIDEO: Band Metal Berhijab asal Garut Memang Keren, Lihat Aksinya Yuk!

GARUT, TRIBUNJABAR.CO.ID - Ini dia skill yang dimiliki para personil VoB atau Voice of Baceprot yang berasal dari Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Dalam video berdurasi 5 menit 32 detik yang diunggah Dear Studios itu memperlihatkan kemampuan tiga remaja wanita berhijab itu.

Dalam video itu, Firdda Kurnia (vocal, guitar), Widi Rahmawati (bass), dan Euis Siti Aisyah (drum) membawakan lagu andalannya yang berjudul The Enemy of Earth Is You. Video yang diunggah pada 11 April itu telah ditonton sebanyak 15 ribu kali.

Dengan mengenakan kerudung berwarna hitam, para personil VoB terlihat sangat mahir memainkan alat musik. Dear Studios bahkan menyebut ketiga remaja itu sangat jago memainkan musik dengan aliran Hip Metal Funky. (wij)