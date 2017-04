Bank Mandiri Berkomitmen Selalu Jaga Kerahasiaan Data Pribadi Nasabahnya

TRIBUN JABAR/NAZMI ABDURRAHMAN

Kanan ke kiri, Ahmad Siddik Badruddin, Direktur Risk Management and Compliance Bank Mandiri, Viktor Korompis, Head of Digital Banking, PT DBS Indonesia, dan Popy Rufaidah, akademisi dari Unpad, saat foto bersama usai seminar International conference on the digital economy, di Grand Sahid Jaya, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Kamis (27/4/2017).