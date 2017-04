Unpad Menilai Perlu Adanya Regulasi untuk Perlindungan Data Privasi

(Kanan ke kiri) Dekan Fakultas Hukum Unpad An An Chandrawulan, Sinta Dewi Ketua Cyber Law Centre Unpad, Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan, Ketua Padjadjaran Alumni Club (PAC), dan Yulian Handromi Ketua Panita Acara International Conference on the Digital Economy, saat memberikan keterangan kepada awak media di Grand Sahid Jaya, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurrahman

JAKARTA, TRIBUNJABAR.CO.ID -- Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai undang-undang khusus yang mengatur dan menjamin perlindungan data privasi, baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta.

Padahal, trend pengunaan internet kian meningkat untuk berbagai kegiaan mulai dari sosial, bisnis dan politik.

An An Chandrawulan, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, mengatakan, regulasi sangat penting sebagai payung hukum bagi mobilitas data pribadi dan perusahaan berbasis internet.

Pengamanan berupa landasan hukum sangat dibutuhkan untuk mencegah kejahatan dan menyelesaikan masalah yang terjadi khususnya di dalam era big data.

"Menurut word ekonomic forum, pertumbuhan digitalisasi dan konektivitas internet yang demikian cepat telah menjelma menjadi tulang punggung revolusi Industri ke empat dan berpotensi mendorong model bisnis yang inovatif seta menciptakan transformasi bangunan politik dan sosial," ujar An An dalam kegiatan Internasional Conference on the digital ekonomi, security and privacy in the big data era, di Grand Sahid Jaya, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Menurut An An, sampai saat ini sudah ada 120 negara yang memiliki undang-undang perlindungan data privasi secara spesifik.

Untuk wilayah Asean, sambung An An, negara-negara seperti Malaysia, Singapore dan Philippines telah memiliki undang-undang perlindungan data privasi secara spesifik.

Menurut An an, perlu desakan untuk membangkitkan kesadaran semua kalangan pemangku kepentingan tentang mendesaknya undang-undang sebagai landasan hukum dalam transaksi online, sehingga dapat membangun kepercayaan sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

"Peran pemerintah sangat diperlukan dalam membuat regulasi untuk keamanan dan perlindungan data privasi, khususnya dalam transaksi online,"katanya. (Naz)