Unpad Ajak Masyarakat Dorong Pemerintah Bentuk UU Perlindungan Data Privasi

Dekan Fakultas Hukum Unpad, An an Chandrawulan, saat memberikan sambutan dalam acara seminar International conference on digital economy, di Grand Sahid Jaya Jakarta, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

JAKARTA, TRIBUNJABAR.CO.ID -- Sebagai salah satu upaya mendorong penyadaran masyarakat terhadap keamanan privasi data, Cyber Law Centre dari Fakultas Hukum Universitas Padjajdjaran berkolaborasi dengan Padjadjaran Alumni Club (PAC), menggelar senimar Internasional Conference on the digital ekonomi, security and privacy in the big data era, di Grand Sahid Jaya, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Kegiatan ini dihadiri ratusan pengusaha, akademisi, dari dalam dan luar negeri dan Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kementrian komunikasi dan informasi, Samuel Abrijani Pangerapan, serta didukung oleh pulse lab Jakarta dan iCIO Comuununity.

Ketua PAC, Ary Zulfikar, mengatakan bahwa tujuan internasional conference on the digital ekonomy, security and privacy in the big data era yaitu untuk memberikan inspirasi dan pemahaman serta kesadaran kepada masyarakat di Indonesia dalam era Big Data.

"Kita mendorong pemerintah untuk segera menyusun undang-undang perlindungan data privasi, dan pentingnya proteksi keamanan data privasi bagi publik," ujar Ary Zulfikar, dalam sambutannya di acara Internasional Conference on the digital ekonomi, security and privacy in the big data era, di Grand Sahid Jaya, Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Internasional Conference on the digital ekonomi, Yulian Handromi, menambahkan seminar tersebut secara umum akan mendiskusikan tantangan terkini dalam kesepakatan dengan regulasi privasi termasuk di dalamnya digital economy dan bebagai industri.

"Makanya kami menghadirkan para praktisi dan pakar di bidang digital economy, hukum beberapa industri terkait, akademisi dan peserta dari dalam dan luar negeri," ujar Yulian. (Naz)