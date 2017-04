J & C Cookies Luncurkan Kampanye #KANGENRAMADHAN

J & C Cookies meluncurkan kampanye baru untuk produknya yakni #KANGENRAMADHAN.

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID- Industri kue kering menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri atau lebaran menjadi industri yang banyak dilirik oleh konsumen. J & C Cookies sebagai salah satu pelaku usaha kue kering di Jawa Barat juga mulai menyasar pasar kue kering. Untuk menarik konsumen, J & C Cookies meluncurkan kampanye baru untuk produknya yakni #KANGENRAMADHAN.

"Peluncuran campaign baru ini juga sekaligus menginformasikan kepada masyarakat atau konsumen bahwa kami saat ini sudah tidak berafiliasi dengan merek kue kering apa pun, kami sekarang berdiri sendiri," kata Direktur Utama J & C Cookies, Jodi Janitra di J & C Cookies Jalan Bojong Koneng, Rabu (26/4/2017).

Menurutnya, peluncuran campaign baru ini dari sisi lain juga diharapkan bisa mengingatkan kembali kepada masyarakat khususnya konsumen akan bulan Ramadan. Selain itu, diakuinya perusahaan kue kering selama ini pasar utama hanya saat Ramadan dan Hari Raya serta perayaan hari besar lainnya. (tif)