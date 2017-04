Siapkan Calon Pemimpin, XL Axiata Gelar XL Future Leaders Day di Yogyakarta

SETELAH membuka pendaftaran program XL Future Leaders 6 awal Maret 2017 lalu, XL Axiata Central Region kembali menggelar roadshow program tersebut yang dikemas melalui program XL Future Leaders Day yang akan diawali di Yogyakarta , Kamis ( 20/4). Tekad PT XL Axiata (XL Axiata) untuk ikut menyiapkan generasi muda Indonesia sebagai calon pemimpin yang mampu bersaing secara global di masa mendatang makin kuat memegang komitmen perusahaan menjalankan inisiatif sosial berkelanjutan di bidang pendidikan.



General Manager Finance and management Service XL Axiata Central region, Taufik Hidayat, mengatakan , “Tahun ini akan menjadi tahun keenam bagi Program XLFL Global Thinking. Jadi sudah ada 5 angkatan yang terbentuk dengan 3 angkatan di antaranya telah menyelesaikan program. Total, program ini telah mentransfer ilmu dan pengetahuan mengenai kepemimpinan dan berbagai keahlian berorientasi masa depan bagi 700 peserta. Kembali kami membuka kesempatan bagi para mahasiswa Indonesia untuk mendapatkan berbagai manfaat melalui program yang sangat bagus ini”.



Untuk bisa mengikuti program berdurasi dua tahun ini, syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah berstatus sebagai mahasiswa aktif, berusia maksimal 21 tahun, pada saat mendaftar sedang menempuh tahun pertama atau kedua program S-1, terbuka untuk semua jurusan, serta memiliki IPK minimal 2,8. Program XLFL ini terbuka untuk seluruh mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk program XLFL tahun ini, jumlah peserta yang diterima berjumlah minimal 120 orang terpilih melalui serangkaian seleksi ketat yang diadakan oleh XL. Tidak ada kuota khusus untuk masing-masing daerah pada saat seleksi peserta dilakukan.



Para mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti program XL Future Leaders dapat mengikuti seleksi dengan melakukan registrasi secara online via website join.xlfutureleaders.com yang dapat dilakukan mulai 6 maret hingga 6 Juni 2017. Bagi peserta yang lulus registrasi online akan diumumkan pada bulan Juli 2017. Peserta yang lulus registrasi online akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu Tes Bahasa Inggris dan Interview yang diadakan pada bulan Juli 2017. Peserta yang lulus tahap ini akan diumumkan pada bulan Agustus 2017.



Tahap selanjutnya yang harus diikuti oleh calon peserta program XLFL adalah FGD dan Interview, yang diadakan pada bulan Agustus ¬hingga September 2017. Pengumuman peserta yang lulus tahap ini, dan sekaligus menjadi peserta XLFL batch 6, akan diumumkan pada bulan Oktober 2017. Pengumuman kelulusan dari setiap tahap seleksi akan disampaikan melalui official website dan media social XLFL.



Untuk dapat menyosialisasikan program XLFL kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia, Tim XL Axiata akan melakukan roadshow ke berbagai universitas di 25 kota yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air. Roadshow program XLFL ini akan berlangsung pada April - Mei 2017. Pada roadshow ini, XL Axiata akan menjelaskan mengenai program XLFL batch 6 kepada para mahasiswa serta akan ada takshow interaktif dan sharing session.



Program XLFL Global Thinking akan mengajarkan berbagai kompetensi yang dibutuhkan generasi muda untuk mampu berkiprah di tingkat global, termasuk mampu bersaing dalam memperebutkan posisi-posisi strategis di berbagai perusahaan multinasional dunia di masa mendatang.



Proses pendidikan dan bimbingan peserta XLFL batch 6 akan mengacu pada kurikulum yang dirancang oleh XL, bekerjasama dengan Cognition, yaitu sebuah lembaga pendidikan global yang juga telah mengembangkan kurikulum program sejenis dan kini telah diterapkan di sejumlah negara, antara lain Malaysia, yang dijalankan oleh Axiata (Axiata Young Talent Program/YTP). Pada kurikulum ini, peserta akan mendapatkan materi yang menekankan 3 kompetensi, yaitu komunikasi efektif, jiwa kewirausahaan dan inovasi, serta pengelolaan perubahan. (*)