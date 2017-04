Olga Lydia Menikah Hari Ini

TRIBUNJABAR.CO.ID - Menikah bukan soal usia. Jika sudah berjodoh pun, tidak akan lari kemana. Bintang film Olga Lydia (40) meyakini hal tersebut.

Di usia yang terbilang sudah tidak muda lagi, Olga menemukan jodoh.

Rencananya, Olga akan dinikahi Raphael Aris Utama (37) di Gereja Katedral, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jumat (21/4) pukul 09.00 ini.

Nirina, personal manager Olga, mengatakan, bintang film Soegijo (2012), Rectoverso (2013), Ngenest (2015) dan Perfect Dream (2017) tersebut akan menikah bersama Aris.

“Pemberkatan pernikahan mereka dilakukan di Katedral Jakarta, Jumat pagi. Setelah itu resepsi di Surabaya, 28 April esok, di tempatnya Mas Aris,” kata Nirina saat dihubungi, Kamis (20/4).

Kisah asmara Olga dan Aris terbilang tak pernah tercium media.

Soal kisah asmaranya pun, perempuan kelahiran Jakarta, 4 Desember 1976, berdarah Tionghoa ini juga kerap ditutupi.

Menjelang pernikahannya dilakukan, Olga baru membagi kabar terkait pelaksanaan hari bahagianya bersama pria kelahiran Malang dan menetap di Surabaya itu.

Sejumlah informasi menyebutkan Aris dikenal sebagai pengusaha yang juga direktur perusahaan produk kimia khusus kendaraan bermotor ‘Xado’ dan Direktur Bumi Menara Internusa, sebuah perusahaan distributor perikanan.

Aris yang lulus dari Columbia University, New York, dan University of Toronto, AS, ini berhasil menaklukkan hati Olga. (kin)