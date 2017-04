IndiHome My Move, Show Your Move ! Ajang Kontes Seni Anak Muda Indonesia

TRIBUNJABAR.CO.ID – Sebagai salah satu produk unggulan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), IndiHome mendukung penuh seluruh aktivitas anak muda Indonesia yang senantiasa penuh semangat dan dinamis untuk terus bergerak dan berkegiatan secara positif melalui ajang IndiHome Contest : “My Move, Show Your Move!”.

Vice President Marketing Management Telkom Jemy Confido mengungkapkan bahwa melalui ajang ini, Telkom berupaya meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. “IndiHome ingin mendorong penggunaan internet yang produktif di kalangan anak muda Indonesia, agar kedepan semakin kompetitif dan lebih eksis diantara anak muda negara lain,” ungkap Jemy.

Ajang IndiHome Contest ini terbuka bagi pelajar Indonesia berusia 11-25 tahun yang memiliki bakat seni seperti menyanyi, menari, bermain musik, membaca puisi, komedi (stand up comedy) dan bakat seni lainnya. Registrasi peserta telah dilakukan mulai tanggal 20 Januari sampai dengan 17 April 2017, dengan total peserta lebih dari 2.000 video performance yang telah ditayangkan di mymove.indihome.co.id.

Keseluruhan peserta yang mendaftar tersebut telah melalui proses seleksi awal. Dua puluh peserta terbaik akan mengikuti tahap semi final dan grand final di tiga mall kota besar Indonesia yaitu Tunjungan Plaza Surabaya (22 – 23 April 2017), Gandaria City Jakarta (29 – 30 April 2017), dan Center Point Medan (13 – 14 Mei 2017). Para pemenang IndiHome Contest ini nantinya akan mendapatkan hadiah berupa paket wisata ke Singapura, Hongkong dan Korea senilai ratusan juta rupiah.

Sementara itu, selama masa registrasi hingga hari ini, situs kontes mymove.indihome.co.id memiliki jumlah pengunjung sebanyak 58.334 view dengan jumlah like sebesar 21.425. Hal ini membuktikan betapa tingginya antusiasme anak muda Indonesia untuk memberikan kontribusi positif dan selalu produktif dalam menggunakan internet. Ajang kompetisi ini juga akan dimeriahkan oleh juri dan artis ternama diantaranya Rio Febrian, Tike Priatnakusumah dan Ari Tulang, yang menambah antusiasme para peserta.

Selain itu, sebagai salah satu upaya untuk memperlihatkan berbagai benefit dan fitur layanan IndiHome yang komprehensif, Telkom juga akan melaksanakan IndiHome Expo. Pameran tersebut menyajikan infrastruktur pendukung IndiHome, layanan utama Triple Play dan layanan konten hiburan yang menarik dan variatif seperti CATCHPLAY on IndiHome, iflix on IndiHome dan HOOQ on IndiHome. Pada kesempatan tersebut, Telkom juga akan menampilkan layanan Movin' yang terdiri dari triple play on the move, wifi.id, karaoke, video call dan sebagainya. IndiHome Expo ini dilaksanakan di lokasi yang sama dengan IndiHome Contest yaitu di Tunjungan Plaza Surabaya (19 – 23 April 2017), Gandaria City Jakarta (24 – 30 April 2017) dan Center Point Medan (08 – 14 Mei 2017).

“IndiHome Expo merupakan display IndiHome yang membuktikan betapa menariknya seluruh layanan hiburan Indihome yang dapat dinikmati dengan nyaman oleh seluruh keluarga Indonesia di rumah dengan high speed internet hingga 100 Mbps, interactive TV melalui UseeTV dan layanan telepon rumah”, ujar Jemy.

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2016, Indonesia merupakan negara dengan pengguna internet sejumlah 133 juta orang dengan penetrasi penggunaan internet sebesar 50% dari total populasi Indonesia yaitu 256 juta. Komposisi pengguna internet di Indonesia untuk usia sekolah (10 – 24 tahun) berkisar 18% atau 24 juta orang, artinya 76% dari seluruh populasi usia tersebut di Indonesia.

Produktivitas pengguna internet anak muda Indonesia yang sangat besar ini seyogyanya harus didukung oleh seluruh pihak melalui berbagai kegiatan positif untuk menampung aspirasi dan keinginan para generasi muda sesuai dengan lifestyle yang berkembang di masyarakat. Sebagai perusahaan telekomunikasi digital, Telkom berupaya hadir mendukung produktivitas seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda yang akan menjadi tonggak kemajuan dan kesejahteraan bangsa di masa yang akan datang.(adv)