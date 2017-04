Yakiniku Racikan Hanny Ini Rasanya, Punya Sentuhan . . .

Laporan Isa Rian Fadilah

TRIBUNJABAR.CO.ID - SAJIAN khas Jepang sudah menjamur di banyak resto dan kafe di Bandung, tak terkecuali di Honey Japanese Food, salah satu tenant makanan di Merdeka Food Stall.

Sejak beroperasi 9 tahun lalu, resto tersebut konsisten menyajikan menu-menu khas Jepang yang rasanya telah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Maklum, pemiliknya Hanny Hanifah, pernah bekerja di sebuah resto masakan Jepang di Singapura.

Dengan modal pengalaman tersebut, tanpa menghilangkan ciri khas masakan Jepang, Hanny membuat yakiniku, teriyaki, dan katsu, dengan sentuhan rasa yang lebih kuat supaya bisa lebih diterima konsumen.

Salah satu menu unggulan di sini adalah beef yakiniku. Menu ini terdiri dari nasi, daging teriyaki, sup telur yang sudah dikocok, dan salada. Daging teriyaki terbuat dari sirloin sapi sebanyak 80 gram yang telah berpadu dengan bumbu racikan sendiri. Khusus akhir pekan, sup telur diganti dengan sup miso untuk memberikan sensasi yang berbeda.

Beef teriyaki racikan Hanny memberikan rasa yang lebih manis ketimbang makanan Jepang autentik, tapi tidak terlalu manis. Semua bumbunya dibuat sendiri baik untuk menu teriyaki, yakiniku, chicken katsu maupun beragam sausnya.

"Di sini untuk dagingnya pakai merica saja, lalu digoreng pakai tepung tapioka dan telur. Terakhir dikasih saus teriyaki, bawang bombay dan wijen," ujar Hanny saat dijumpai di lokasi, kemarin.

Ada 17 pilihan menu di sini. Menu-menu tersebut bisa dinikmati dengan harga Rp 24.500 hingga Rp 35.000. Hanny sengaja tidak mematok harga tinggi lantaran target konsumennya sebagian besar adalah remaja. "Sasarannya ABG. Katsu biasanya anak-anak muda dan steamboat kebanyakan ibu-ibu dan keluarga," ucapnya.

Menurut Hanny, daging sapi dimasak dengan tingkat kematangan yang sempurna. Selain itu, Hanny turun langsung meracik bumbu, saus, dan makanan dengan standar yang sudah ditetapkannya.

Selain menu Jepang, pelanggan pun bisa menikmati aneka sajian steak di sini. Seperti teriyaki, steak juga dibuat dari daging sapi bagian sirloin. "Di sini kami pakai kentang asli yang diolah lagi jadi ada rasanya. Bukan french fries pabrikan," ujarnya.

Honey Japanese Food kerap menerima pesanan dalam jumlah besar untuk acara-acara spesial seperti perayaan ulang tahun. Setiap akhir pekan, tenant masakan Jepang ini kerap didatangi pengunjung luar kota.

Di Merdeka Food Stall, menu Jepang hanya bisa didapat di Honey Japanese Food. (ee)