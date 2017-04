TRIBUNJABAR.CO.ID - Sejak tiga tahun lalu, Shafira Corporation, meluncurkan sebuah fashion brand yang didedikasikan untuk anak muda dengan nama Encyclo. Encyclo yang berarti sebuah rujukan fashion terpilih yang digunakan sebagai fashion guidance tren terbaru bagi muslimah yang aktif, cerdas, dan berprestasi.

Brand ini mempunyai ciri khas pada jenis koleksi yang ditawarkan, yaitu busana muslimah yang fashionable dan mempunyai kualitas setara fashion brand internasional dengan harga terjangkau. Style yang up to date dan easy to be matched dengan siluet modern menjadi kekuatan dari brand fashion yang diprediksi menjadi rujukan muslimah modern, aktif, dan yang berjiwa muda.

Dengan beragam model busana yang mudah dipadupadankan seperti celana, rok, jacket, blouse, bahkan aksesoris lain seperti tas, sepatu, jewelry, dan socks, Encyclo akan menjadi muslim fashion brand pertama yang mengedepankan kepuasan serta menjawab kebutuhan fashion para muslimah yang ingin mengeksplorasi fashion style yang sesuai dengan identitas diri mereka.

Encyclo, busana untuk anak muda yang dinamis (ISTIMEWA)

Create Your Style adalah tagline dari Encyclo, menunjukkan kedinamisan jenis busana yang dapat digunakan untuk kegiatan harian sampai acara pesta. Ragam fashion items yang dikeluarkan oleh Encyclo juga tidak hanya diperuntukkan bagi muslimah yang berhijab, namun juga cocok bagi wanita yang tidak berhijab karena style dari busana Encyclo yang dinamis, berjiwa muda juga trendi.

Dan di musim ini Encyclo menghadirkan urban exist collection. Head Creative Encyclo Ivan Kurniawan, mengatakan, mereka mengeluarkan koleksi setiap tiga bulan dalam tema berbeda.

"Kuncinya berani bikin styling dan cutting yang menawarkan suasana baru," terangnya saat dijumpai di acara Muslim Fashion Festival di Jakarta Convencion Center (JCC), sesuai rilis yang diterima Tribun, Senin (17/4).

Untuk tampillan sehari-hari, Ivan sengaja merancang busana santai yang tertuang dalam siluet ripped jeans, boomber jacket, long outer, bell bottom pants, palazzo, clock skirts, hareem skirt, overall denim, dan masih banyak lainnya.

Namun, mereka tak menutup kemungkinan mengeluarkan busana semi formal untuk menghadiri acara resmi. Sehingga nantinya diharapkan orang-orang yang mengenakannya dapat menciptakan perpaduan yang playful dan free sesuai dengan gaya mereka masing-masing.

"Sebenarnya target marketnya itu dari 18-30 tahun, jadi dari remaja sampai after merried. Bisa dikenakan untuk bridal shower jadi kalian bisa pakai pakaian resmi tapi bukan etnik karena tidak festive banget," katanya.

Untuk koleksi berikutnya, Encyclo akan mengeluarkan koleksi bertema Eksotika Kultura. Koleksi pertama Encyclo yang mengangkat budaya dan tekstil dan mengemasnya secara modern melalui desain serta teknik pegerjaan.

"Disini Encyclo bekersa sama dengan pengerajin asal Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan untuk pengerjaan tekstil seperti lurik, batik, bordir, payet, tie dye dan pengerjaan teknik tradisional lainnya", pungkas Ivan. (Adv)