Warnai Nasi Goreng Sesuka Hati di Nasgor Something

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID- Akhir pekan apalagi libur panjang kali ini salah satu kegiatan yang paling asyik adalah berburu kuliner unik dan nikmat. Bandung punya segudang tempat kuliner yang menawarkan sajian-sajian unik yang harus dicoba. Salah satu tempat makan unik adalah Nasgor Something.

Resto yang terletak di Jalan Burangrang No 37 Bandung bisa disebut unik. Karena di gerai yang berada satu lokasi dengan What's Up Cafe ini menyajikan menu nasi goreng dengan konsep Make Your Own Style. Menurut Mozart Syahivan, Marketing Communication What's Up Cafe dan Nasgor Something, konsep ini menawarkan kepada pengunjung yang datang untuk menciptakan experience baru dalam menikmati nasi goreng.

"Konsumen bisa mewarnai sendiri nasi goreng sesuai pilihan warna yang dipilih," kata Mozart belum lama ini.

Ada lima pilihan warna untuk sajian nasi goreng yakni Merah, kuning, hijau, cokelat, dan hitam. Warna untuk nasi goreng ini tidak memakai pewarna buatan, namun menggunakan bahan-bahan yang fresh dan healthy. Dicontohkan, warna kuning dari bahan kunyit, merah dari angkak, hijau dari bayam, dan cokelat dari kecap serta hitam dari charcoal.

Nasi goreng disajikan dalam hot plate sehingga konsumen saat mewarnai seolah-olah sedang memasak atau meracik sendiri. "Bukan hanya itu, konsumen juga dapat menambahkan topping sesuai selera seperti menambah topping telur, kornet, sosis, bakso, jamur atau pete hingga mozarella," katanya.

Selain makanan berat, Nasgor Something juga menamawarkan sajian kuliner laiinya atau makanan ringan yang unik dan khas.

Bukan hanya itu, Nasgor Something juga memanjakan konsumen dengan area dining yang nyaman. Ada gambar-gambar mural yang khas yang bisa menjadi spot foto. Buat yang suka live music, Nasgor Something akan menyajikannnya setiap weekend atau akhir pekan. (tif)