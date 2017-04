Manjakan Lidah Anda dengan Mixed Grill di The Luxton Bandung

Menu Mixed Grill berupa daging sapi, ayam, dan ikan jadi andalan menu bulan April di The Luxton Bandung.

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Memasuki bulan April, The Luxton Bandung memberikan berbagai penawaran menarik

Untuk paket Meeting Xpert mulai dariRp. 250.000 net per orang sudah termasuk 1x makan siang / makan malam serta 1x coffee break.

Bagi Anda yang gemar menjaga kebugaran, The Luxton Bandung menawarkan membership untuk gym dan fitness centre hanya dengan Rp. 100.000 nett. Sedangkan bagi Anda yang gemar merawat kesehatan dan kecantikan, The Luxton mempersembahkan Face Massage. Sebuah perawatan yang berkonsentrasi pada bagian wajah dan leher, untuk mengencangkan kulit, mengeluarkan racun, dan merangsang pertumbuhan sel kulit baru.

Selain itu, memanjakan selera Anda, The Luxton Bandung pun menyediakan menu khusus untuk makanan dan minuman yang siap memanjakan lidah Anda. Bagi Anda yang sering melewatkan sarapan atau pun makan siang, kini tersedia Xpress Sandwich. Xpress Sandwich adalah versi mini dan mudah dibawa dari XClub, roti triple decker signature The Luxton Bandung. Hanya dengan Rp. 25.000++ per porsi, Anda dapat menikmati lezatnya roti dengan isian daging, keju, dan sayuran yang dapat Anda bawa dan nikmati di mana saja.

Tidak hanya sandwich, bagi penggemar steak, The Luxton Bandung juga menyajikan Mixed Grill yang terdiri atas daging sapi, daging ayam, dan ikan yang dipanggang dan disajikan dengan sauce BBQ, baby potato, dans ayuran. Dengan demikian, Anda tidak perlu lagi harus memilih antara daging sapi, daging ayam, atau ikan, karena dalam satu sajian, Anda akan mendapatkan ketiganya, hanya dengan Rp. 89.000++ per porsi.

Melengkapi acara bersantap, nikmati pula segarnya smoothies yang hadir dalam 3 pilihan, strawberry, lychee, dan orange, yang dapat Anda nikmati hanya dengan Rp. 40.000++

Tak lupa, cicipi pula pastry of the month,Pandan Kaya Filling. Mousse lembut dengan aroma pandan yang memanjakan lidah seharga Rp. 25.000++ ini akan menyempurnakan pengalaman bersantap Anda. (*)