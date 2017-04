Luar Biasa! Foto di Halaman Masjid Alun-alun Ini Sudah Dilihat 1 Juta Orang

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID -- Wow. Luar Biasa. Itulah yang patut kita berikan kepada foto karya fotografer Agung Triwisuda ini yang telah dilihat 1 juta orang lebih.

Foto sekumpulan orang yang tengah beristirahat di hamparan rumput sintetis di halaman Masjid Raya Bandung ini dipilih oleh Instagram untuk di-repost lagi.

@Instagram adalah akun yang telah memiliki 220 juta followers.

Dalam postingannya, Instagram menulis status: Looking down from the top of the Grand Mosque of Bandung tower in Indonesia, Agung Triwisuda (@triwisuda) took this photo of people milling around a chevron-styled lawn.

“I was inspired by how geometry can be applied beautifully into our everyday environment,” says Agung.

Foto Agung ini telah mendapat like sedikitnya 1.000.776 orang hanya dalam waktu dua hari.

Ribuan komentar pun bermunculan, tak hanya dari luar negeri, tetapi juga dalam negeri.

Luthfi_azzaini: Mantaabbbbss uyyy Bandung.

Buchan_x_tradisi: Bandung Is My Life.

Ning_dianitha@riyan.: prof betul