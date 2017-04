Penjualan Tiket Kereta Tambahan Lebaran Bisa Dibeli Hari Minggu 16 April

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID- Masyarakat yang hendak mudik ke kampung halaman pada Lebaran 2017 pasti sudah merencanakan moda transportasi apa yang akan digunakan mulai dari sekarang. Bagi mereka yang akan menggunakan moda transportasi kereta api, namun belum mendapatkan tiket pada penjualan KA reguler beberapa minggu lalu, kini dapat kembali bersiap-siap untuk melakukan pemesanan tiket KA tambahan Lebaran. Penjualan KA tambahan Lebaran ini akan dimulai pada Minggu, 16 April 2017 mulai pukul 00.01 WIB.

Jubir PT KAI Pusat, Agus Komarudin mengatakan, sebanyak 38 perjalanan KA tambahan Lebaran 2017 akan dioperasikan setiap harinya untuk keberangkatan mulai tanggal 15 Juni 2017. Kapasitas yang tersedia dari 38 perjalanan ini adalah sebanyak 21.860 seat per hari. Sementara itu untuk KA reguler yang penjualannya telah dilakukan H-90, KAI menyediakan 333 perjalanan per hari dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 200.154 seat per hari. Dengan demikian berarti jumlah total KA reguler dan tambahan selama masa angkutan Lebaran 2017 ini adalah sebanyak 371 perjalanan KA per hari dengan kapasitas tempat duduk 222.014 seat per hari. Angka ini meningkat 2,1% dari masa angkutan Lebaran 2016 lalu.

"Bagi masyarakat yang ingin melakukan pemesanan tiket KA tambahan Lebaran 2017 dapat dilakukan melalui website KAI, aplikasi KAI Access, Contanct Center 121, atau melalui berbagai channel eksternal yang telah bekerja sama dengan KAI," katanya di Kantor PT KAI, Kamis (13/4/2017).(tif)