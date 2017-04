Peringatan KAA ke 62 Berlangsung Sepekan, Yuk Intip Apa Saja Kegiatannya

Laporan Muhamad Nandri Prilatama

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Peringatan 62 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) akan diselenggarakan selama sepekan mulai Selasa (18/4/2017) hingga puncaknya Senin (24/4/2017) di Museum KAA, Jalan Asia Afrika. Dalam peringatan ke 62 ini mengambil tema "Live and Let Live : Peace and Harmony for All".

Kepala Museum KAA, Meinarti Fauzie, mengungkapkan bahwa peringatan tahun ini puncak kegiatannya dilaksanakan di Jakarta dengan adanya para delegasi negara Asia-Afrika. Adapun untuk di Kota Bandung, kata Meinarti, menampilkan berbagai serangkaian kegiatan seperti tahun sebelumnya.

"Tahun ini kami akan selenggarakan panggung Asia Afrika dengan menampilkan performance dari rekan dan sahabat museum KAA, dilanjutkan dengan kedatangan bintang tamu tapi kami belum dapat katakan agar sebagai kejutan," kata Mei saat konprensi pers di Museum KAA, Selasa (11/4/2017).

Rangkaian kegiatan peringatan KAA, Meinarti, menyebut akan diawali dengan adanya pengibaran 109 bendera dari negara Asia-Afrika dan bendera PBB pada Selasa (18/4). Kemudian berlanjut pada jamuan teh petang dari saksi sejarah KAA pada Kamis (20/4/2017), serta Jumat (21/4/2017) terdapat acara gathering komunitas mahasiswa Internasional, dan bakti sosial, seperti donor darah.

"Dari peringatan ini kami ingin memberikan pesan untuk tidak pernah melupakan sejarah. Meski, Konferensi Asia Afrika sudah berlalu 62 tahun silam, tapi spirit Dasasila Bandung masih tetap relevan untuk diterapkan saat ini," tegasnya seraya mengimbau untuk warga masyarakat Bandung untuk ikut berpartisipasi meramaikan acara rangkaian kegiatan selama sepekan ini.

Ketika disinggung perbedaan peringatan dari tahun sebelumnya, Mei berujar bahwa untuk tahun ini Museum KAA tidak menyelenggarakan opening ceremony, hanya lakukan upacara pengibaram bendera terbatas internal

Selain itu, dalam peringatan kali ini Mei menyebut Museum KAA akan mengupas kiprah salahseorang tokoh KAA, yakni Roeslan Abdulgani yang populer disapa Cak Roes, di jamuan teh petang. "Tujuan kami untuk tingkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat luas," ucapnya.

Puncak acara yang jatuh pasa Sabtu (22/4/2017), ujar dia, Museum KAA menggelar yang namanya Bandung Historical Study Games (BHSG), sedangkan untuk Minggu (23/4/2017) sebanyak 1000 anak sekolah dasar melakukan gerakan senam bersama.

"BHSG ini ajang belajar sejarah yang fun bagi remaja. Dan ini semacam lomba jalan sehat sambil mengerjakan sejumlah soal di beberapa titik bersejarah di Kota Bandung," tutupnya. (ff)