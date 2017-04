Malam Ini Juventus Vs Barcelona, Berikut Jadwal Siaran Langsung Selasa - Jumat

TRIBUNJABAR.CO.ID - Liga Champions dan Liga Europa kembali bergulir pada tengah pekan ini. Dua kompetisi antarklub di Benua Eropa itu telah memasuki fase perempat final.

Laga Juventus versus Barcelona dan Bayern Muenchen versus Real Madrid akan mendapat sorotan paling banyak. Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) pun sadar akan status big match dari dua duel tersebut.

Karena itu, Juventus vs Barcelona dan Bayern vs Real Madrid tak akan dilangsungkan dalam satu malam. Untuk malam ini atau Rabu dini hari WIB, Juventus vs Barcelona akan bertanding di Juventus Stadium pukul 01.45 WIB.

Selasa, 11 April 2017

Liga Champions Asia

Jeju United vs Adelaide United, Fox Sports 3 pukul 18.00 WIB

Jiangsu Suning vs Gamba Osaka, Fox Sports 1 pukul 18.35 WIB

Rabu, 12 April 2017

Liga Champions

Juventus vs Barcelona, Fox Sports 1 / SCTV pukul 01.45 WIB

Borussia Dortmund vs Monaco, Fox Sports 2 pukul 01.45 WIB

Liga Champions Asia

Brisbane Roar vs Kashima Antlers, Fox Sports 3 pukul 16.00 WIB

Kawasaki Frontale vs Guangzhou Evergrande, Fox Sports 1 pukul 17.00 WIB

Muangthong United vs Ulsan Hyundai, Fox Sports 1 pukul 19.30 WIB

Kamis, 13 April 2017

Liga Champions

Bayern Muenchen vs Real Madrid, Fox Sports 1 / SCTV pukul 01.45 WIB

Atletico Madrid vs Leicester City, BeIn Sport 2 pukul 01.45 WIB

Jumat, 14 April 2017

Liga Europa

Ajax Amsterdam vs Schalke, Fox Sports 2 pukul 02.05 WIB

Anderlecht vs Manchester United, Fox Sports 1 / SCTV pukul 02.05 WIB

Celta de Vigo vs Genk, BeIn Sport 2 pukul 02.05 WIB

Lyon vs Besiktas, BeIn Sport 3 pukul 02.05 WIB

