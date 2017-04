Chant Ini Mungkin Bisa Digunakan Bobotoh untuk Membuat Cartlon Cole Kembali Jadi Striker Mematikan

TRBUNJABAR.CO.ID -- Seperti yang diketahui, Carlton Cole merupakan salah satu pemain yang bakal terus dikenang oleh para fans The Hammer (Julukan West Ham United).

West Ham United Fan

Semasa di West Ham, fans yang fanatik terus-terusan memberikan dukungan untuk Cole yang berujung pada Cole menjadi salah satu striker yang diperhitungkan kemampuannya dalam hal menjebol gawang lawan.

Berikut Chant yang baisa dinyanyikan fans The Hammer untuk Cartlon Cole:

Carlton Cole, Cole!

Always believe in your soul,

You've got the power to go,

Your indestructible,

Always believe in...

Carlton Cole!

Nah gimana bobotoh? semoga saja Carlton Cole bisa menjadi harapan baru para fans dan bisa membawa Persib Bandung juara Liga 1 ya. (abs)