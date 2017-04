Ingin Berfoto dengan Pakaian Khas Jepang Yukata? Datang Saja ke Hanami Festival

Seorang pengunjung berpose mengenakan yukata di Hanami Festival di Landmark Residence Jalan Bima No 81 Bandung, Sabtu (8/4)

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Ingin berfoto mengenakan pakaian tradisional musim panas khas Jepang (yukata)? Datang saja ke Hanami Festival di Landmark Residence Jalan Bima No 81 Bandung. Mulai 7 April, anda bisa mengunjungi festival tersebut dan berfoto dengan yukata plus make up dan properti bernuansa Jepang.

Sebelum difoto, anda akan dirias sedemikian rupa oleh penata rias khusus. Setelah itu, anda bisa langsung bergaya di photobooth dengan latarbelakang gambar gunung Fuji atau pun pohon sakura.

"Foto dengan yukata khusus di Hanami festival saja. Di sini ada 10 yukata yang bisa dipilih. Lima pria dan lima wanita," ujar fotografer Lufiaj Photographio, Temy Murandy, di lokasi, Sabtu (8/4).

Pengunjung akan difoto sebanyak tiga kali. Satu foto terbaik bisa langsung dicetak. Sedangkan foto digitalnya akan diunggah di Facebook Lufian.

Satu kali foto dikenakan biaya Rp 75 ribu. Jika berpasangan, per orangnya hanya perlu merogoh kocek Rp 50 ribu.

"Kami buat kompetisi juga. Nanti foto pelanggan dimasukkan Instagram masing-masing. Sertakan hashtag #lufianyukatabooth dan like @lufianphotographia. Foto dengan like terbanyak akan mendapat voucher Rp 500 ribu untuk foto di studio Lufian," ucapnya.

Hanami Festival berlangsung hingga Minggu (9/4). (ee)