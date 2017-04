Dikabarkan Hamil Anak Kedua, Ini Jawaban Nagita Slavina

TRIBUNJABAR.CO.DI -- Baru-baru ini berembus kabar bahwa artis peran Nagita Slavina tengah mengandung anak keduanya bersama pembawa acara Raffi Ahmad.

Rumor ini muncul tatkala foto Nagita bersama seorang dokter spesialis kandungan beredar di media sosial beberapa waktu belakangan.

Ketika dikonfirmasi perihal benar atau tidaknya kabar tersebut, ibu satu anak itu menolak berkomentar. Ia hanya mau menjawab pertanyaan seputar acara yang dihadirinya hari ini.

"Enggak ada hubungannya, enggak ada hubungannya," ucap perempuan yang karib disapa Gigi itu usai bincang-bincang Internet & Kids di Baywalk Mall Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (8/4/2017).

Saat awak media mencoba menanyakan lagi perihal apakah benar ia berkonsultasi ke dokter kandungan karena sedang hamil atau sakit, Nagita kembali enggan memberi jawaban.

"Enggak ada hubungannya, udah ya," ujar Nagita kemudian berlalu pergi.

Dihubungi terpisah, manajer Raffi Ahmad, Mira, menyebut bahwa Nagita memang sedang sakit. Seperti yang terlihat dari foto dalam akun Instagram Raffi, @raffinagita1717, di mana Gigi berbaring di tempat tidur perawatan sambil berselimut kain putih.

Dalam keterangannya, Raffi menuliskan "Get well soon memsye".

"Iya benar Mbak Gigi sakit. Dirawat sih nggak, cuma barusan enggak bisa bangun dari tempat tidur," kata Mira saat dihubungi per telepon tanpa menjelaskan penyakit yang diderita Nagita.(*)